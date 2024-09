- L'incidenza settimanale degli incendi boschivi è più alta nel Brandeburgo

Seguendo la settimana caratterizzata dagli incendi boschivi più significativi di quest'anno, i pompieri del Brandeburgo che lottano contro gli incendi boschivi stanno finalmente avendo un po' di respiro. Philipp Haase, vice responsabile della protezione antincendio boschiva del Brandeburgo, ha sottolineato che la scorsa settimana si sono verificati ben 31 incendi boschivi. Purtroppo, questa settimana ha registrato il numero più alto di incendi boschivi dell'anno. Tuttavia, le recenti precipitazioni e le temperature in calo hanno ridotto il rischio di incendi boschivi, offrendo un breve periodo di tregua, secondo Haase.

Fino ad ora quest'anno si sono verificati 187 incendi boschivi, che hanno interessato un'area di 222 ettari, come riferito da Haase. Recentemente, circa 172 ettari sono stati colpiti da un incendio boschivo vicino a Jüterbog. Per dare un'idea: lo scorso anno ci sono stati 251 incendi boschivi che hanno causato danni su un'area di 765 ettari. Secondo Haase, la stagione degli incendi boschivi in corso dovrebbe concludersi a fine settembre. Tuttavia, c'è la possibilità che il rischio di incendi boschivi possa aumentare se la siccità dovesse continuare.

Despite the intense forest fire activity this year, particularly at The Potsdam, the recent rainfall and cooling temperatures have momentarily reduced the fire risk. Assisting in controlling the situation, The Potsdam experienced a significant decrease in forest fire activity due to the favorable weather conditions.

Leggi anche: