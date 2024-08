L'incidenza di piccole falene quest'anno provoca un'impressione "eccezionalmente notevole".

L'autunno non si è ancora fatto vedere, ma diversi castagni cavalli sono già coperti di foglie marroni sotto di loro. Questo non è un risultato dell'arrivo anticipato dell'autunno, ma piuttosto una frustrazione causata da un piccolo insetto che sta dando fastidio a questi alberi da un po' di tempo. L'infestazione di minatori delle foglie, come osservato dall'entomologo Olaf Zimmermann del Centro Tecnologico Agricolo Augustenberg a Karlsruhe, è più evidente quest'anno che mai.

In tutto il paese, i castagni cavalli che costeggiano viali, parchi e giardini hanno perso la maggior parte delle loro foglie alla fine dell'estate. Questi alberi di solito cambiano colore e perdono le foglie durante la seconda metà di agosto, afferma Roland Mühlethaler dell'Unione per la Conservazione della Natura (NABU). In generale, il cambiamento climatico sta causando processi naturali che avvengono prima del solito.

La siccità peggiora la situazione

Secondo Mühlethaler, la siccità sta causando gravi danni sia ai castagni cavalli che ai minatori delle foglie. "Gli alberi sotto stress a causa della siccità sono più vulnerabili ai parassiti", spiega. La parte nord-est della Germania, in particolare, sta vivendo questa situazione dopo diversi anni di siccità estrema. "Il recupero da questo è lento e molti alberi non si sono ancora ripresi".

Mentre il castagno cavallo è un albero originario del Mediterraneo, ha bisogno di sufficiente umidità. "Anni secchi combinati con una forte infestazione di parassiti possono causare danni a lungo termine", fa notare Mühlethaler.

Non un amico autoctono

La scomparsa di questa specie non autoctona non sarebbe un grande danno per la natura locale. Oltre al minatore delle foglie, piantare alberi autoctoni è generalmente una scelta migliore.

Le falene del minatore delle foglie del castagno (Cameraria ohridella) sono piccoli insetti striati che amano deporre le uova sulla superficie superiore delle foglie del castagno cavallo. Dopo un paio di settimane, le piccole larve si schiudono e si nutrono all'interno della foglia, causando il rapido appassimento della foglia, come spiegato dalla NABU. Questo impedisce all'albero di fotosintetizzare, lo indebolisce e lo rende più suscettibile ad altri fattori di stress. Gli inverni miti tendono a produrre un numero maggiore di larve di falene.

Una soluzione semplice per il tuo giardino

Un modo semplice per aiutare il tuo castagno cavallo nel giardino è raccogliere delicatamente le foglie e smaltirle. Questo elimina le larve all'interno delle foglie, impedendo alle nuove falene di emergere.

Solo i castagni cavalli a fiori bianchi (Aesculus hippocastanum) sono suscettibili a questo, mentre le varietà a fiori rossi della specie Aesculus carnea rimangono

Leggi anche: