L'incidenza di piccole falene quest'anno è stata descritta come "sorprendentemente notevole".

L'autunno non è ancora arrivato, ma sotto innumerevoli castagni, si stanno già accumulando mucchi di foglie. Non è a causa dei giorni estivi roventi, ma del lavoro di un insetto che infesta questi alberi da anni. Quest'anno, l'infestazione dei minatori delle foglie è più evidente che mai, nota Olaf Zimmermann, entomologo del Centro Tecnologico Agricolo Augustenberg di Karlsruhe.

In diverse parti del paese, i cavalli castani che costeggiano vialetti, parchi e giardini stanno perdendo le foglie in anticipo, lasciando solo poche foglie avvizzite. Anche nella seconda metà di agosto, compaiono segni tipici come il cambiamento di colore e la caduta precoce delle foglie, dice Roland Mühlethaler della Unione per la Conservazione della Natura (NABU). In generale, i cicli della natura si stanno anticipando a causa del cambiamento climatico.

La siccità peggiora la situazione

Secondo Mühlethaler, la siccità è altrettanto dannosa per i cavalli castani, insieme al minatore delle foglie. "Gli alberi indeboliti dalla siccità sono più vulnerabili ai parassiti", spiega l'esperto di NABU. In determinate regioni, come il nord-est della Germania, questo impatto è particolarmente forte nelle aree che hanno subito diversi periodi di siccità prolungata. "La ripresa per gli alberi è lenta e molti sono morti a causa di questi estremi".

Anche se è un albero mediterraneo, il cavallo castano prospera meglio con un'umidità costante. "Una combinazione di siccità prolungata e forte infestazione di parassiti può portare a un declino persistente", aggiunge Mühlethaler.

Non è una pianta autoctona

Se una specie aliena come questa scomparisse, non sarebbe una perdita significativa per i nostri ecosistemi autoctoni. Non solo a causa del minatore delle foglie, ma la preferenza per gli alberi autoctoni è generalmente più benefica.

Il minatore delle foglie del cavallo castano (Cameraria ohridella) è una piccola falena striata con un colore arancione-bianco. Depongono le uova sulla superficie superiore delle foglie dei cavalli castani. Dopo circa tre settimane, le piccole larve si schiudono, nutrendosi dell'interno della foglia per diverse settimane. Come riportato da NABU, questo svuota le foglie, causando un rapido declino.

Ciò lascia gli alberi incapaci di svolgere la fotosintesi, un processo essenziale per la produzione di energia. Con il tempo, questo indebolisce gli alberi e li rende più suscettibili ad altri fattori di stress. In inverni temperati, numerosi larve di minatori delle foglie sopravvivono.

Rimedio facile disponibile

Un facile trattamento per i tuoi alberi di castagno del giardino può essere ottenuto con un semplice metodo: la raccolta e la rimozione accurata delle foglie. Ciò elimina le larve nascoste nelle foglie, impedendo la comparsa di nuove falene.

Solo i cavalli castani a fiori bianchi (Aesculus hippocastanum) sono a rischio, mentre i loro cugini a fiori rossi (Aesculus carnea) sono immuni.

Dal 17° secolo, il cavallo castano è stato un popolare scelta per i giardini e i parchi in tutta l'Europa per il suo fogliame e i suoi fiori, riferisce NABU. Tuttavia, dal 1989, il minatore delle foglie si è diffuso

