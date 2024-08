- L'incidenza di episodi di febbre catarrale degli ovini è aumentata nell'area di Lipsia.

Nel quartiere di Lipsia, è stata avvistata una mucca con l'ultima variante della malattia blu della gola. Le autorità locali di Borna hanno reso noto questo fatto. In precedenza, erano stati confermati altri due casi di questa malattia del bestiame nel distretto di Vogtlandkreis della Sassonia. La malattia blu della gola è un'infezione segnalabile.

Secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler, si è registrato un aumento dei casi di malattia blu della gola, serotipo 3, in Germania dalla metà di luglio. La causa principale è l'aumento dell'attività di piccoli insetti volanti (zanzare o moscerini) a causa del tempo, che sono i vettori del virus. Per fortuna, gli esseri umani sembrano essere immuni a questo virus.

Questa malattia colpisce principalmente il bestiame, le pecore e le capre, nonché i cervi. Le conseguenze possono essere piuttosto gravi - perdita di appetito, diminuzione della produzione di latte e febbre sono sintomi comuni, come segnalato dalle autorità locali. In casi estremi, la malattia blu della gola può portare alla morte dell'animale. Gli agricoltori dovrebbero prendere misure necessarie per proteggere il loro bestiame da questi moscerini pungenti.

Ulteriori informazioni sulla malattia blu della gola dall'Istituto Friedrich-Loeffler

Il Consiglio regionale della Sassonia è stato informato dell'aumento dei casi di malattia blu della gola nella loro area, come segnalato dalle autorità locali. L'adozione di misure protettive contro le zanzare è cruciale, come raccomandato dal Consiglio regionale, per proteggere il loro bestiame da questa malattia.

