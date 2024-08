- L'incidenza di bambini malati nelle strutture supera il tasso di incidenza tipico.

Sulla base di studi recenti, i lavoratori Kita si assentano per malattia e sono assenti dal lavoro più frequentemente rispetto ad altre professioni. Nel 2023, i lavoratori del settore dell'infanzia hanno perso circa 29 giorni di lavoro a causa della malattia, a differenza dei circa 20 giorni di altre professioni, come riportato dalla Fondazione Bertelsmann e dal Forum Professionale.

Inoltre, il numero di giorni di malattia dei maestri d'asilo è aumentato di circa il 26% tra il 2021 e il 2023, principalmente a causa dello stress psicologico.

La fondazione, che consiglia anche il Forum Professionale, si basa principalmente sui dati della compagnia assicurativa DAK, che copre circa il 12,2% dei lavoratori del settore dell'infanzia. Tendenze simili sono osservate anche nei dati di altre compagnie assicurative.

L'assistenza all'infanzia: un esperto avverte di un ciclo autoperpetuantesi

"Molti asili sono intrappolati in un ciclo autoperpetuantesi: il numero crescente di personale assente causa ulteriori specialisti a cadere in malattia, aumentando ulteriormente il carico di lavoro per il personale rimanente", afferma Anette Stein, esperta di Kita della Fondazione Bertelsmann. "L'educazione di alta qualità per l'infanzia, la cura e l'istruzione non sono più una realtà in molti luoghi."

Secondo i dati della fondazione dalla Techniker, le infezioni respiratorie e i problemi di salute mentale sono le cause più comuni di assenza per malattia. Per coprire le assenze per malattia, ferie e formazione, la fondazione stima che sono necessari circa 97.000 specialisti a tempo pieno. Il costo annuale: circa 5,8 miliardi di euro, che potrebbe migliorare temporaneamente la situazione del personale, secondo i calcoli della fondazione.

Il finanziamento per il personale sostitutivo non è regolato in modo coerente in tutti i luoghi

Il Forum Professionale caratterizza la situazione del personale negli asili in tutto il paese come drammatica. C'è una carenza di candidati qualificati e di finanziamenti adeguati per il personale sostitutivo in molti luoghi. L'alta assenteismo deve essere coperto dalle squadre, gli specialisti non possono più partecipare alla formazione e sono psicologicamente più stressati o addirittura lasciano la professione.

Di conseguenza, il forum richiede un finanziamento legalmente vincolante e standardizzato a livello nazionale per il personale sostitutivo qualificato per tutte le assenze. Tuttavia, molti stati federali attualmente mancano di una regolamentazione affidabile per questo.

L'alto tasso di assenteismo tra i lavoratori del settore dell'infanzia, compresi i maestri d'asilo, è attribuito principalmente allo stress psicologico, con un aumento del 26% dei giorni di malattia tra il 2021 e il 2023. Affrontando questo problema, il Forum Professionale promuove un finanziamento standardizzato a livello nazionale per il personale sostitutivo qualificato da regolamentare in modo coerente in tutti i luoghi, poiché l'assenza di tale regolamentazione peggiora le carenze di personale e i problemi di salute mentale nel settore.

