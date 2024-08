L'incidenza delle malattie tra il personale culinario: avvertimento di Bertelsmann Research

A causa del elevato numero di dipendenti che si ammalano, numerosi asili in Germania sono intrappolati in un "circolo vizioso", secondo l'ex esperta di Bertelsmann Anette Stein. Con più membri del personale che si ammalano, il carico di lavoro sui membri del team rimanenti aumenta. Offrire un'educazione e cura dell'infanzia di alta qualità è ora "quasi inconcepibile" in molte aree. È fondamentale istituire una legge che preveda il finanziamento del personale qualificato durante la malattia.

L'organizzazione si è basata sui dati delle assicurazioni sanitarie per giungere a questa conclusione. Secondo questi dati, le malattie psicologiche che causano assenze negli asili sono aumentate significativamente dal 2021 e ora superano di gran lunga la media di tutti i professioni. Lo scorso anno, l'assenza psicologica era la seconda causa più comune di malattia tra il personale degli asili, subito dopo le infezioni respiratorie in termini di giorni persi.

L'analisi ha anche rivelato una tendenza nel tasso di malattia, che è la proporzione di giorni di malattia rispetto a tutti i giorni lavorativi previsti. Nel settore degli asili, il tasso di malattia nel 2023 era intorno all'otto percento, significativamente più alto della media del settore del sei percento.

L'organizzazione, insieme al Forum dei professionisti, una collaborazione tra il personale degli asili e gli esperti, ha fatto pressione per una politica affidabile sui sostituti. I governi federali e statali devono stabilire standard comuni per garantire la disponibilità di personale qualificato per le assenze. Per farlo, è necessario assumere personale aggiuntivo. In base alle attuali cifre di assenza, sono necessari circa 97.000 professionisti a tempo pieno a livello nazionale per coprire la malattia, hanno spiegato.

Nella Germania orientale, dove l'iscrizione agli asili sta diminuendo, c'è l'opportunità di utilizzare i professionisti pedagogici liberi per i ruoli di sostituto, ha suggerito l'organizzazione e il Forum dei professionisti. In queste regioni, gli stati devono stabilire basi legali per l'impiego continuo.

Tuttavia, nelle aree che lottano con la scarsità di personale, è necessario affrontare le tendenze che contano "dipendenti insufficientemente qualificati dal punto di vista pedagogico" verso i livelli di personale, ha avvertito l'organizzazione e il Forum dei professionisti. Questo è particolarmente rilevante negli stati federali occidentali, dove questa tendenza è in aumento.

L'organizzazione ha evidenziato che l'aumento delle malattie psicologiche che causano assenze negli asili in Germania è significativamente più alto della media di tutti i professioni. Per questo motivo, è necessario assumere a livello nazionale altri 97.000 professionisti a tempo pieno per coprire la malattia.

Leggi anche: