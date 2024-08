- L'incidenza della febbre catarrale blu è aumentata in varie nazioni.

La condizione di Bluetongue dannosa è stata ora identificata in ulteriori regioni del Baden-Württemberg. La malattia è stata rilevata in entrambi il distretto di Enz e il distretto di Ostalb, come confermato dalle amministrazioni distrettuali di Pforzheim e Aalen rispettivamente.

Nel distretto di Enz, sono state trovate tracce del patogeno in una pecora. Nel distretto di Ostalb, il virus è stato trovato in due mandrie di bestiame situate nel comune di Gschwend. Inoltre, sono in esame ulteriori campioni da una fattoria locale di pecore. Le fattorie interessate sono attualmente sotto stretta sorveglianza.

Dodici distretti del Baden-Württemberg sono già stati colpiti da questo problema.

Poiché la variante BTV3 del virus è comparsa nel Baden-Württemberg l'8 agosto, la malattia si è diffusa in tutta la regione sud-ovest. Negli ultimi due mesi, circa 100 fattorie animali nel paese sono state colpite dalla condizione.

In soli pochi mesi, la situazione di Bluetongue ha interessato ampie parti della Germania. Secondo l'amministrazione distrettuale di Ostalb, sono già stati confermati ufficialmente oltre 4500 casi in tutta la Germania. I casi confermati sono stati segnalati in 12 distretti del Baden-Württemberg.

La malattia si diffonde attraverso determinati moscerini o zanzare.

Animali come pecore, bestiame o capre possono contrarre questa malattia. Anche i cammelli o i cervi sono suscettibili. Il virus della Bluetongue è trasmesso attraverso specifici moscerini o zanzare, spesso chiamati zanzare. Questa condizione non rappresenta un rischio per la salute umana. La carne e i prodotti lattiero-caseari degli animali infetti possono essere consumati senza preoccupazioni.

Gli animali infetti da questa malattia presentano sintomi come febbre, infiammazione e sanguinamento delle membrane mucose, aumento della produzione di saliva e saliva schiumosa intorno alla bocca. In alcuni casi gravi, le pecore possono sviluppare malattie serie che possono portare alla morte.

L'ufficio veterinario locale dell'amministrazione distrettuale del distretto di Enz e del distretto di Ostalb raccomanda di vaccinare immediatamente gli allevamenti di pecore, capre e bestiame contro la malattia. Di recente, il ministro federale tedesco dell'Agricoltura Cem Özdemir (Verdi) ha anche esortato i farmers in tutto il paese a prendere immediate misure contro la malattia della Bluetongue attraverso le vaccinazioni.

La condizione di Bluetongue è stata anche identificata nel distretto di Ostalb, come confermato dall'amministrazione distrettuale di Pforzheim. A causa della diffusione della malattia, è stata implementata una stretta sorveglianza sulle fattorie interessate situate a Pforzheim.

