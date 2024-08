- L'incidente tra un treno merci e un camion porta a danni ai dipendenti.

Un individuo di 35 anni ha subito ferite a Mannheim quando un pesante treno merci ha urtato un autocarro. L'incidente sfortunato è avvenuto intorno alle 22:59 di una sera di lunedì, secondo le autorità, nella zona del porto vicina a Werfthallenstraße. Le prime indagini suggeriscono che il locomotore stava manovrando verso il ponte Kurt-Schumacher quando ha urtato un veicolo che stava effettuando manovre nella zona del binario.

Il lavoratore di 35 anni, che si trovava sul carro, è rimasto intrappolato tra le macerie. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo e a consegnarlo ai paramedici. Dopo le prime cure mediche da parte del medico di emergenza, è stato trasferito in un ospedale. Secondo le autorità, le sue ferite non erano gravi. Sono in corso ulteriori indagini.

La polizia è stata informata dell'incidente e ha organizzato deviazioni del traffico nella zona. L'ufficiale investigativo del dipartimento di polizia ha dichiarato che stavano esaminando le riprese delle telecamere a circuito chiuso per determinare la causa dello scontro.

