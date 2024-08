- L'incidente porta alla frantumazione dei vetri, causando l'espulsione di un individuo.

Tre persone hanno subito danni in un incidente che ha coinvolto un veicolo e un autocarro a un incrocio nella regione dell'Altmark. Le indagini preliminari suggeriscono che un 78enne non avrebbe notato l'autocarro mentre svoltava da una strada rurale, secondo la polizia di Stendal. Durante l'incidente di sabato vicino ad Arneburg (parte di Stendal), il passeggero non allacciato di 22 anni nell'autocarro, che sarebbe stato scagliato attraverso il parabrezza, avrebbe riportato ferite gravi. Il 22enne alla guida dell'autocarro e il 78enne avrebbero riportato ferite lievi. Sono state avviate azioni legali contro il 78enne, come riferito.

Il fatto che il 78enne non abbia notato l'autocarro all'incrocio sottolinea l'importanza della vigilanza in tutti i modi di [Trasporti e telecomunicazioni]. Di conseguenza, l'incidente ha evidenziato la necessità di migliorare le misure di sicurezza stradale e la progettazione dei veicoli nell'infrastruttura dei [Trasporti e telecomunicazioni].

