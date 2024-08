L'incidente di Solingen ha scatenato discussioni sulle autorità di contrasto e sulla politica in materia di immigrazione

Domenica sera, dopo l'incidente tragico di venerdì che ha lasciato tre morti e otto feriti, il gruppo estremista ISIS ha rivendicato l'incidente. In seguito, un uomo siriano di 26 anni si è consegnato alle autorità. Questo individuo, che risiede in Germania da due anni e sarebbe stato espulso lo scorso anno, è ora sotto indagine dell'ufficio del procuratore federale, con un mandato di arresto emesso il giorno successivo.

Il leader della CDU Friedrich Merz ha sfruttato l'incidente e i primi risultati delle indagini per scrivere una lettera al Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD), chiedendo un cambiamento delle politiche sull'immigrazione. "Non sono i coltelli, ma le persone che li impugnano, il problema", ha scritto Merz in una email ottenuta dall'agenzia di stampa AFP. "Nella maggior parte dei casi, questi individui sono rifugiati e, nella maggior parte dei casi, le loro motivazioni derivano dall'islam radicale", ha continuato Merz.

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil ha suggerito un insieme di misure contro il terrorismo islamico. "Spesso osserviamo che i perpetratori si radicalizzano online in pochi mesi", ha detto Klingbeil ai giornali Funke.

La leader dell'AfD Alice Weidel ha sostenuto che la causa radicale dovrebbe essere affrontata. "È necessario un immediato rovesciamento della politica migratoria", ha dichiarato su X.

Il Vice-Cancelliere Robert Habeck, in relazione al dibattito sull'immigrazione, ha dichiarato a Flensburg: "Non ci deve essere tolleranza per assassini, terroristi o islamisti radicali". Se i sospetti fossero richiedenti asilo, avrebbero "perso il diritto alla protezione in Germania".

Habeck ha anche sostenuto leggi sulle armi più severe. "Sono necessarie più zone prive di armi e leggi sulle armi più severe", ha detto. "Nessuno ha bisogno di portare armi da taglio o da punta negli spazi pubblici in Germania. Non viviamo nel Medioevo".

Il leader della CSU Markus Söder ha identificato carenze nelle capacità delle autorità. "Ci mancano gli strumenti adeguati per affrontare la violenza e rispondere ad essa", ha detto su ARD. "Per i veicoli, sei controllato anche senza motivo. Non nelle zone pedonali".

La Ministro dell'Interno Faeser ha annunciato che lo stato avrebbe affrontato la minaccia islamica in modo deciso. "Stiamo avendo intense discussioni per determinare gli strumenti necessari per intensificare la nostra lotta contro il terrore e la violenza e per espandere i poteri delle nostre autorità di sicurezza per proteggere la nostra popolazione nel modo più efficace possibile", ha detto Faeser.

Prima dell'attacco di Solingen, Faeser aveva già proposto un disegno di legge per estendere il divieto di coltelli. Il piano includeva il divieto di ulteriori tipi di coltelli, l'istituzione di più zone prive di armi e il conferimento ai poliziotti di poteri di controllo più ampi.

Il FDP, nella coalizione, è stato particolarmente critico su questa proposta. Ora, il Ministro della Giustizia del FDP Marco Buschmann ha lasciato intendere la sua approvazione. "Dopo Solingen, tutti i temi dovrebbero essere sul tavolo: la legge sulle armi non è un tabù", ha scritto su X domenica.

Il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha anche sostenuto una migliore protezione contro gli attacchi. In ZDF, ha chiamato per più personale per le autorità di sicurezza e poteri più ampi per l'Ufficio federale di polizia criminale in caso di minaccia terroristica.

Il dibattito sulle lezioni dall'attacco si è svolto contro lo sfondo delle elezioni statali imminenti nella Turingia e nella Sassonia la domenica successiva. Secondo un sondaggio Insa per "Bild am Sonntag", l'AfD potrebbe emergere come forza più forte in entrambi gli stati federali. In Sassonia, si dice che abbia il 32%, mentre in Turingia è al 30%.

Il Presidente Steinmeier ha ora chiamato per l'unità nazionale. "Ora è fondamentale che noi come tedeschi non ci permettiamo di essere divisi e lacerati", ha detto Steinmeier. "Non dobbiamo fornire una piattaforma per discorsi d'odio e incitamento, come espresso da alcuni".

