- L'incidente di Solingen: carenze e risposta

A seguito dell'orrendo attacco con coltello a Solingen una settimana fa, il parlamento dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia osserva un minuto di silenzio. I politici, insieme ai soccorritori che hanno assistito al caos, al sangue versato e alle vittime morenti dell'attacco, si fermano in silenzio per un minuto sul podio. "Rendiamo omaggio a voi", ha detto il Presidente del Consiglio Hendrik Wüst (CDU). Durante la sessione speciale di due ore, i soccorritori hanno ricevuto frequenti applausi per i loro sforzi eroici che li hanno portati al limite la sera del venerdì precedente.

Wüst ha dichiarato che questo atto di terrorismo rappresenta un punto di svolta significativo. L'attacco ha colpito il cuore stesso del paese. Il parlamento ha quindi discusso dell'attacco sospetto di ispirazione islamica, in cui l'attaccante ha ucciso tre persone con coltellate e ne ha ferite altre otto durante una festa cittadina. Mentre Wüst chiedeva conseguenze più severe del pacchetto di sicurezza frettolosamente proposto dalla coalizione federale, l'opposizione ha accusato il governo di stato nero-verde della Renania Settentrionale-Vestfalia di fallimento.

Trovare l'equilibrio giusto

Wüst ha chiamato per un "approccio delicato" nella crescente discussione sull'asilo e sulla migrazione. "La competizione delle richieste non dovrebbe essere l'obiettivo finale", ha detto. "Trovare l'equilibrio giusto nella discussione delle conseguenze garantirà il sostegno pubblico", ha detto il politico della CDU. Le elezioni si sarebbero tenute in Turingia e Sassonia tra due giorni, con preoccupazioni per il guadagno di potere dell'AfD.

Tuttavia, ora era necessario agire, ha detto Wüst. Il diritto individuale all'asilo in Germania sarebbe rimasto protetto e non sarebbe stato messo in discussione, ha sottolineato. Tuttavia, centinaia di migliaia di persone che erano venute in Germania non avevano il diritto d'asilo.

Sostegno per il ministro verde

Wüst ha sostenuto il ministro verde dei rifugiati, Josefine Paul, che era stata sotto pressione per giorni. "Sono grato che il ministro Josefine Paul abbia riferito dettagliatamente la situazione al parlamento e al pubblico", ha detto Wüst nella sessione speciale del parlamento statale. "Ha già identificato i primi difetti e avviato miglioramenti".

Wüst ha promesso "la massima trasparenza" nell'indagine sulle possibili negligenze. Ma non dovevano essere i dipendenti delle autorità, che avevano lavorato al limite delle loro possibilità per anni, soprattutto nei comuni, a essere ritenuti responsabili dell'attacco. "Non risolveremo i problemi nell'autorità per l'immigrazione o localmente", ha detto Wüst. Il governo federale era responsabile e doveva finalmente trovare soluzioni efficaci al problema della migrazione irregolare.

Il SPD critica il nero-verde

Il sospetto arrestato per l'attacco di Solingen, il 26enne siriano Issa Al H., era arrivato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022 e avrebbe dovuto essere rimpatriato lì lo scorso anno secondo le cosiddette regole dell'asilo di Dublino. Tuttavia, ciò non è avvenuto perché l'uomo non è stato trovato nell'orario stabilito nella struttura statale di Paderborn. La struttura non ha informato l'Ufficio centrale per l'immigrazione e non è stata effettuata una nuova prenotazione del volo.

"È la gestione delle espulsioni di questo governo che ha fallito", ha detto il leader dell'opposizione SPD Jochen Ott. Ora si aspetta "più autocritica e senza scuse" dalla CDU. L'espulsione è responsabilità degli stati. "E il vostro governo non è stato in grado di espellere in Bulgaria, un paese dell'UE", ha detto Ott a Wüst. "E avevano anche la responsabilità". La richiesta del SPD di un investigatore speciale per accelerare le indagini sull'attacco terroristico viene immediatamente respinta dalla CDU. Ma la coalizione nero-verde ha già proposto di sua iniziativa un comitato parlamentare di inchiesta.

Paul incontra i soccorritori

Il ministro dei rifugiati Paul ha di nuovo incolpato le carenze nei procedimenti di relocation dell'UE per il mancato rimpatrio tempestivo del sospetto, ma questa volta ha anche usato un linguaggio più emotivo. Ha incontrato i soccorritori prima della sessione e li ha ringraziati per i loro "quasi sforzi sovrumani". Paul ha promesso di continuare a indagare sul caso e migliorare i sistemi. Tuttavia, i fallimenti nella relocazione dei richiedenti asilo respinti nei paesi dell'UE in cui erano entrati per primi sono più la regola che l'eccezione, ha sottolineato. La capogruppo parlamentare verde Verena Schäffer ha sostenuto Paul: "Ciò che l'Europa non è riuscita a fare con la distribuzione dei rifugiati in diversi anni, non si può certo biasimare un ministro della Renania Settentrionale-Vestfalia per questo".

Chiamata per espulsioni più coerenti

Il FDP ha chiamato per espulsioni più coerenti. "Dobbiamo anche utilizzare realmente l'istituto della detenzione per l'espulsione", ha detto il capo del gruppo parlamentare FDP Henning Höne. La Renania Settentrionale-Vestfalia ha bisogno di un secondo centro di detenzione per l'espulsione - preferibilmente vicino all'aeroporto di Düsseldorf. Le persone con bassa probabilità di rimanere non dovrebbero essere distribuite direttamente ai comuni. Il capo del gruppo parlamentare AfD Martin Vincentz ha chiamato per più fermezza e non "vuoti retorici contro il terrorismo spietato".

Reul critica il harassment politico

A Solingen, la città ha invitato le persone ad accendere una candela come segno di lutto e solidarietà all'ora del crimine, le 21:37, e a metterla in finestra la sera di venerdì. Il ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) si è precipitato a Solingen nella notte del crimine. Le immagini che non dimenticherà mai: la piazza vuota, il palcoscenico vuoto, gli aiutanti esausti ovunque - e i morti sulla piazza. "Sono già vecchio", dice il 71enne politico di lunga data. "Ma non capisco più questo dibattito politico e non voglio più parteciparvi: questa caccia e questo urlare e cercare responsabilità senza fare nemmeno un passo avanti".

Il caso della ministra dei Rifugiati Verdi, Josephine Paul, che era stata sotto pressione, è stato affrontato da Wüst, il quale ha dichiarato: "Sono grato che la ministra Josefine Paul abbia riferito dettagliatamente la situazione al parlamento e al pubblico."

Leggi anche: