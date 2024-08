L'incidente dell'orrore finisce in alto per il detentore del record mondiale

La caduta dell'ostacolista Lamecha Girma causa un grande spavento ai Giochi Olimpici. Il detentore del record del mondo cade a testa in giù sulla pista e perde momentaneamente conoscenza. Ora c'è un cauto ottimismo.

Dopo la pesante caduta di Lamecha Girma nella finale dei 3000m siepi olimpici a Parigi, la Federazione Etiope di Atletica Leggera ha emesso un primo via libera. Il 23enne sta bene e non ha ferite alla testa o alle gambe, ha confermato la federazione questa mattina.augurano "una pronta e completa guarigione al nostro eroe". Girma è caduto circa 200 metri dalla fine, immobile a terra.

Il detentore del record del mondo stava viaggiando a tutta velocità quando la gamba posteriore si è incastrata nell'ultimo ostacolo, facendolo roteare in aria e cadere a testa in giù sulla pista. Gli ufficiali si sono precipitati ad aiutarlo, gesticolando e segnalando. Dopo diversi minuti di trattamento, è stato portato fuori dallo Stade de France con il collo immobilizzato, sotto gli incoraggianti applausi del pubblico.

Secondo la federazione etiope, Girma è stato portato in ospedale dove le lastre non hanno rilevato ferite gravi. "Lamecha Girma è sulla via della guarigione. La squadra olimpica etiope lo ha visitato in ospedale", hanno riferito. Un'immagine condivisa su Instagram da un dipendente della World Athletics mostra Girma nel suo letto d'ospedale - ancora in tenuta da gara, ma cosciente e senza il collo immobilizzato.

Girma era partito come uno dei favoriti, puntando al suo primo titolo internazionale dopo tre argenti ai Campionati del Mondo. I suoi rivali hanno messo in scena un finale emozionante. L'oro è andato a Soufiane El Bakkali del Marocco in 8:06.05 minuti, seguito dal sorprendentemente forte americano Kenneth Rooks, che ha concluso solo 0.36 secondi dietro. Abraham Kibiwot del Kenya si è piazzato terzo. Il trio tedesco non è riuscito a qualificarsi nelle batterie.

Nonostante il significativo intoppo durante la finale olimpica dei 3000m siepi, Lamecha Girma, detentore del record del mondo, continua a ispirare. Nonostante fosse il detentore del record del mondo, la prestazione di Girma nella gara ha dimostrato che i record sono lì per essere sfidati e migliorati.

Leggi anche: