- L'incidente del rimorchio ha portato a un nuovo rilascio del modello A8

Sull'autostrada A8 vicino a Siegsdorf (distretto di Traunstein), il traffico è ripreso. Un rimorchio si è capovolto sulla carreggiata all'alba di venerdì, come ha riferito un rappresentante della polizia. Per fortuna, non ci sono state vittime nell'incidente. Successivamente, l'autostrada è stata bloccata nella direzione di Monaco tra Neukirchen e Siegsdorf. La causa del ribaltamento del rimorchio non è stata immediatamente chiarita.

Il rimorchio stava inizialmente viaggiando sulla strada, poco prima dell'incidente sfortunato. Dopo il ripristino della porzione ostruita dell'autostrada A8, il traffico ha ripreso verso Monaco.

