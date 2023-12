L'incidente con i tifosi che coinvolge la famiglia di Chris Paul rovina la vittoria dei Mavericks in gara 4 contro i Suns

La partita è stata oscurata da un incidente che ha coinvolto la famiglia della guardia dei Suns Chris Paul: Dave McMenamin, giornalista di ESPN, ha riferito da una fonte che ha familiarità con la situazione che i tifosi dei Mavs avrebbero toccato la madre di Paul e spinto sua moglie davanti ai figli di Paul.

In un video visto sui social media, un tifoso che indossava una maglia dei Mavericks viene scortato fuori dall'edificio con un Paul arrabbiato che urla: "Ehi! Ehi! Ehi! Ci vediamo dopo! Ci vediamo dopo!". Non è chiaro se sia stato il tifoso a passare alle mani con la famiglia di Paul.

Dopo la partita, Paul non è stato interpellato dai giornalisti sull'incidente, ma ha twittato: "Vogliamo multare i giocatori per aver detto cose ai tifosi, ma i tifosi possono mettere le mani sulle nostre famiglie....f**k that!!".

In una dichiarazione alla CNN, i Mavericks hanno affermato: "I Dallas Mavericks sono a conoscenza di un incidente tra un tifoso e la famiglia di Chris Paul. È stato un comportamento inaccettabile e non sarà tollerato". I Mavericks, insieme all'American Airlines Center, hanno prontamente allontanato il tifoso dalla partita di oggi".

In campo, Paul ha registrato più falli che punti per la prima volta nella sua carriera nella postseason, chiudendo con sei falli e cinque punti, uscendo per la prima volta dal 2018.

"Non posso mettermi in situazioni tali da dare agli arbitri la possibilità di farlo", ha detto Paul secondo ESPN. "Devo solo guardare a me stesso e capire come migliorare".

Di conseguenza, i Suns si sono trovati senza Paul all'inizio del quarto quarto e i Mavs - guidati dai 26 punti, 7 rimbalzi e 11 assist di Luka Doncic - hanno approfittato della sua assenza.

Sebbene Doncic abbia tirato solo 1 su 10 dal centro, il resto della squadra ha compensato, realizzando 19 su 34 da dietro la linea dei tre punti, mentre i Suns sono riusciti a fare solo 9 su 25.

Dorian Finney-Smith ha messo a segno un career-high nei playoff con 24 punti e otto rimbalzi per i Mavs, tra cui due triple a metà del quarto quarto.

Luka mi ha detto che quando avevo cinque tiri da tre, mi ha detto: "Stai per averne altri"", ha detto Finney-Smith, che ha concluso con un punto in meno del record di franchigia di Dallas nei playoff: nove triple. "Quando LD ti dice che stai per fare altre triple, ho pensato che ne avrei fatte altre".

Si è trattato di un'inversione di tendenza notevole per i Mavs, che si sono ripresi dopo essere stati spazzati via dai Suns nelle partite 1 e 2 delle semifinali della Western Conference.

"Abbiamo capito che si tratta di una serie e che i playoff sono una ragione", ha detto Devin Booker ai media dopo la partita, dopo aver guidato i Suns con 35 punti e 7 assist.

"Le migliori squadre dell'NBA sono qui e nessuno vuole perdere. Per questo motivo abbiamo preso tutto questo, abbiamo buttato via questa partita e siamo usciti con la giusta mentalità. Se ci preoccupiamo delle ultime due partite per tutto il tempo, credo che saremo svantaggiati".

Gara 5 è in programma martedì a Phoenix.

I 76ers pareggiano la serie 2-2

Nel frattempo, nella Eastern Conference, i Philadelphia 76ers hanno superato i 40 punti di Jimmy Butler e hanno battuto i Miami Heat 116-108 a Philadelphia domenica sera, pareggiando la loro serie di playoff 2-2.

Con il candidato MVP Joel Embiid costretto a subire una frattura orbitale e una lacerazione del legamento del pollice durante le prime due partite, i Sixers si sono trovati in svantaggio per 0-2 nella serie best-of-seven.

Ma il ritorno di Embiid, con tanto di maschera protettiva, ha contribuito a risollevare Philly. Il camerunense ha messo a referto 24 punti e 11 rimbalzi, mentre James Harden ha giocato la sua miglior partita della serie, mettendo a referto 31 punti, 7 rimbalzi, 9 assist e tirando 6 su 10 dalla profondità.

"James è semplicemente James", ha detto Doc Rivers, allenatore dei Sixers, dopo la partita. "Sentivo che stasera avrebbe fatto una grande partita. Lo si percepisce".

I 76ers hanno preso un vantaggio di otto punti all'intervallo, tirando con quasi il 64% dal campo durante il primo tempo.

Tuttavia, Philly non è riuscita a staccarsi: la squadra ha commesso 16 turnover che Miami ha convertito in 24 punti.

Butler ha fatto del suo meglio per tenere gli Heat in partita con il suo pesante carico di punti per portare la squadra, ma non è stato sufficiente per Miami, dato che il resto della squadra ha fatto poco per aiutare.

"Dobbiamo tornare a essere una squadra con una mentalità difensiva", ha detto Butler ai giornalisti dopo la partita. "Devo tornare a guardare come tutti gli altri e vedere come coinvolgere e mettere a proprio agio tutti gli altri".

A complicare ulteriormente le cose per gli Heat, la guardia Kyle Lowry ha subito un infortunio al bicipite femorale sinistro, che lo ha messo in dubbio per gara 5. Gli Heat sperano di poter risolvere il problema della loro squadra.

Gli Heat sperano di risolvere il loro gioco offensivo e difensivo per gara 5, che si terrà martedì a Miami.

Fonte: edition.cnn.com