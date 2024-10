L'incidente che coinvolge Baerbock ha conseguenze per i professionisti dei media russi

Situazione a una conferenza stampa dell'ONU che coinvolge il Ministro degli Esteri tedesco Baerbock porta a restrizioni per un giornalista della TV di stato russa. "Le azioni del giornalista in questione sono andate contro le regole dell'accesso dei media", ha spiegato il dipartimento di accredito dell'ONU. Di conseguenza, il suo status di accesso è stato ridotto. Ciò significa che ora deve passare attraverso un posto di controllo di sicurezza ogni volta che visita i locali e ha alcune limitazioni alla sede dell'ONU. Il giornalista si è avvicinato a Baerbock sui terreni dell'ONU e le ha fatto una domanda mentre si dirigeva a un evento per i media. Baerbock ha menzionato una conferenza stampa imminente. Il reporter l'ha seguita e alla fine si è ritrovato a stare accanto a Baerbock mentre lei preparava la sua dichiarazione. Baerbock ha quindi chiesto all'uomo di unirsi agli altri rappresentanti dei media per permettere l'inizio dell'evento per i media. L'ambasciatore russo all'ONU ha richiesto la revoca della decisione. Il giornalista non ha maltrattato Baerbock o si è comportato in modo inappropriato in altro modo. Ha descritto un alterco con un membro della delegazione tedesca durante l'incidente come un "attacco" ai russi.

18:11 Putin aperto al dialogo con BidenLa Russia è aperta al dialogo tra il presidente Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L'agenzia di stampa statale russa Tass ha riferito che Biden aveva suggerito in precedenza la possibilità di discutere con Putin ai margini del vertice del G20 in Brasile a novembre. Ma dubita della presenza di Putin. Tass cita ora il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov come dicendo che non ci sono state discussioni su questo tra Mosca e Washington. "Non ci sono state discussioni e non c'è attualmente alcuna base per questo". Peskov ha sottolineato che Putin rimane aperto a tutte le forme di contatto. La questione della presenza di Putin al summit del G20 si solleva ogni volta a causa del conflitto. Nel 2023, il presidente brasiliano Lula ha dichiarato che la decisione sull'arresto di Putin è affare della giustizia brasiliana se partecipa alla riunione.**

17:26 Residente della Crimea condannato a lungo termine per "tradimento"Un giudice di Sevastopol, in Crimea, ha condannato un residente locale a 14 anni di carcere in un campo di lavoro severo per "tradimento". L'uomo di 47 anni è accusato di aver fornito informazioni all'esercito ucraino sulle posizioni e l'equipaggiamento dell'esercito russo. Da quando è iniziato il conflitto, molti russi sono stati imprigionati, puniti o minacciati per simili accuse.**

16:42 Medico accusato di aver guadagnato milioni con frodi per certificati di invaliditàIl capo di una commissione medica in Ucraina viene accusato di aver guadagnato milioni rilasciando certificati di invalidità a persone che hanno falsamente dichiarato di essere malate. Durante le perquisizioni della sua casa e del luogo di lavoro a Chmelnyzkyi, le autorità hanno sequestrato oltre cinque milioni di euro in contanti e oltre due milioni di euro in conti bancari all'estero. Ha anche acquisito numerose proprietà e auto di lusso. Le perquisizioni hanno rivelato elenchi di persone che avevano ricevuto certificati di malattia falsi. Potrebbe affrontare fino a 12 anni di prigione, secondo i resoconti dei media.**

16:12 L'Ucraina rivendica la responsabilità dell'attacco al deposito di petrolio in RussiaL'Ucraina rivendica l'attacco a un deposito di petrolio nella regione russa di Voronezh utilizzando droni. Secondo le fonti del servizio di sicurezza ucraino SBU, il deposito contenente 20 serbatoi è stato preso di mira in un attacco notturno con droni, causando un incendio significativo. Il governatore di Voronezh riferisce che un drone ucraino ha colpito un serbatoio vuoto in un deposito di petrolio e che un piccolo incendio è stato spento. Tuttavia, i servizi di emergenza russi riferiscono di un grande incendio di circa 2.000 metri quadrati in un magazzino nella regione di Voronezh.**

16:00 Civile ucciso nell'attacco a Cherson da parte dell'esercito russoIl governatore della regione di Cherson riferisce una vittima civile. Una donna di 75 anni è morta quando l'esercito russo ha attaccato Cherson con un drone nel pomeriggio.**

15:49 Wagenknecht e Wadephul lodano i contributi di Woidke, Voigt e Kretschmer per il sostegno all'Ucraina. "È un contributo intelligente e sfumato" dice Wagenknecht in un'intervista con il 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. Anche Voigt esprime il suo sostegno: "La proposta è responsabile perché aderisce ai nostri principi fondamentali: riconosce la violazione da parte della Russia del diritto internazionale, la nostra ferma adesione all'UE e alla NATO e una risoluzione che si attiene alla Carta delle Nazioni Unite". L'appello congiunto criticato da molti segna una "linea rossa". "Se viene superata, non ci sarà cooperazione con il BSW", spiega Voigt. Vede l'appello come "un serio tentativo di costruire un ponte per le possibili trattative per la coalizione mentre si preservano i nostri principi fondamentali". L'unità dei tre politici di spicco della CDU e della SPD è "un potente segnale".

15:30 Politici dell'Est plea per l'Ostpolitik scatena la controversia: "Valori venduti per il guadagno di potere a basso costo"

Nota: Ho mantenuto la formattazione Markdown e ho cercato di mantenere la lunghezza del testo originale.

Il leader della CDU, Friedrich Merz, esprime dissenso rispetto all'appello per tentativi diplomatici più intensi da parte di politici dell'Est per risolvere lo scontro Russia-Ucraina. Merz afferma: "L'Ucraina sta lottando per la sua sopravvivenza. Dobbiamo continuare a sostenerla, che è anche nel nostro interesse. Il dialogo si materializzerà solo se entrambe le parti sono pronte", ha dichiarato Merz al "Süddeutsche Zeitung". Critiche arrivano da Michael Roth, capo del Comitato degli Affari Esteri nel Bundestag. "Se la lettera del trio di ministri designati era un preludio ai negoziati di coalizione con il BSW, consiglio estrema cautela", ha dichiarato Roth, politico dell'SPD, alludendo all'alleanza di Sahra Wagenknecht e alle recenti elezioni statali. La parlamentare europea del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann condivide le sue opinioni con la "Rheinische Post": "Sembra che i valori liberali del nostro paese siano messi a repentaglio per una sottile possibilità di mantenere il potere e fare campagna elettorale". I leader della Sassonia, Brandeburgo e della CDU della Turingia hanno sostenuto un cessate il fuoco in Ucraina e incoraggiato il governo federale a negoziare con la Russia attraverso un articolo ospite sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

15:05 Autopsia: Probabile causa della morte del presunto "balenottero spia" in Norvegia

Contrariamente alle supposizioni degli attivisti per i diritti degli animali, un presunto "balenottero spia" in Norvegia è improbabile che sia stato sparato. Un esame post-mortem sul cetaceo ha rivelato un'infezione batterica come probabile causa della morte, probabilmente derivante da una ferita alla bocca. L'Istituto Veterinario Norvegese e gli investigatori della scena del crimine hanno concluso che le multiple ferite superficiali sulla pelle del marinaio non erano ferite da arma da fuoco e non sono state trovate pallottole o detriti metallici. Il cetaceo è stato inizialmente avvistato in Norvegia nel 2019 con un harnais contenente una fotocamera etichettata "attrezzatura di San Pietroburgo", portando alla speculazione che potesse essere un balenottero spia russo. Altri hanno ipotizzato che fosse un balenottero terapeutico. Il cetaceo è stato poi trovato morto in un fiordo norvegese alla fine di agosto del 2024. Due organizzazioni per i diritti degli animali hanno suggerito, in base al modello di lesioni, che il cetaceo fosse stato sparato e hanno presentato un reclamo.

14:33 Attacchi ripetuti dei droni: Kiev riferisce distruzioni

L'Ucraina è stata nuovamente presa di mira dai droni russi durante la notte, secondo l'aeronautica ucraina. Hanno dichiarato di aver abbattuto nove dei 19 droni e di averne impedito altri sette attraverso interferenza elettronica. Il destino dei restanti droni rimane incerto. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, riferisce che un edificio nel centro della città è stato danneggiato, portando a un rapido spegnimento dell'incendio. Nella regione meridionale di Kherson, il governatore locale ha riferito che colpi mirati hanno colpito infrastrutture essenziali, strutture di approvvigionamento e 35 case private durante la notte, causando un morto e quattro feriti.

14:04 Cremlino: "Kiev persevera nel giocare con il fuoco"

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, afferma a Reuters: "Kiev continua a giocare con il fuoco e, di conseguenza, informeremo i rappresentanti dell'AIEA di questo". Si riferisce all'Organizzazione internazionale per l'energia atomica, il corpo di monitoraggio nucleare dell-ONU. Giovedì, le forze russe hanno dichiarato di aver intercettato un drone ucraino vicino alla centrale nucleare di Kursk e numerosi media hanno riferito di un incendio scoppiato a poche miglia di distanza. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tykhyi, ha smentito le precedenti affermazioni secondo cui l'Ucraina aveva sparato armi vicino alla centrale nucleare.

13:46 La Francia consegna dodici obici Caesar all'Ucraina

Il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu ha annunciato sulla piattaforma X che la società franco-tedesca di difesa KNDS ha firmato un contratto per la consegna di dodici obici Caesar, finanziati dall'Ucraina. Caesar significa "veicolo armato equipaggiato con un sistema d'artiglieria". Il sistema d'artiglieria auto-propulsionato ha la capacità di colpire obiettivi fino a 55 chilometri di distanza. "Potenziare le capacità di produzione dell'industria della difesa aiuta l'Ucraina", ha dichiarato Lecornu. La Francia ha già fornito all'Ucraina obici Caesar in passato.

13:11 Ucraina: attacco distrugge la sede dell'FSB a Novosibirsk

Il 3 ottobre, un attacco con un ordigno esplosivo è stato condotto contro la sede dell'organizzazione di sicurezza interna russa FSB a Novosibirsk. Un video dell'intelligence militare ucraina sembra mostrare un uomo che accende l'incendio e viene avvolto dalle fiamme. I media russi hanno confermato l'incendio.

12:34 Russia: operaio della centrale nucleare ucciso da un'autobomba

Un supervisore della centrale nucleare russa occupata di Zaporizhzhia è stato ucciso in un attacco con un'autobomba. Il servizio di intelligence ucraino ha pubblicato un video che mostra l'esplosione dell'auto e ha dichiarato che "Andriy Korotky", il "capo della sicurezza" della centrale nucleare, è morto. Korotky era un "criminale di guerra", avendo "volontariamente collaborato con gli occupanti russi", ha spiegato il servizio di intelligence. Ha denunciato i dipendenti pro-ucraini della centrale nucleare. La direzione russa della centrale nucleare ha confermato la morte di Korotky, definendola un "attacco terroristico orchestrato da Kiev". Il direttore di Zaporizhzhia, Yuriy Chernichuk, ha descritto l'incidente come "avventato" e ha richiesto giustizia. Secondo il Comitato investigativo russo, un dispositivo esplosivo è stato piazzato sotto l'auto di Korotky a casa sua, che è esploso mentre se ne andava.

Dal 2022, almeno 177 prigionieri di guerra ucraini sono morti in cattività russa, secondo Victoria Tsymbaliuk del centro di coordinamento ucraino per i prigionieri di guerra al "The Kyiv Independent". Tsymbaliuk stima che il numero effettivo di morti potrebbe essere molto più alto a causa della mancanza di supervisione internazionale. Spiega che non tutti i corpi vengono restituiti e molti non vengono mai riconosciuti come detenuti da Russia. Ci sono stati numerosi resoconti di prigionieri di guerra ucraini torturati o uccisi in cattività russa. Nel settembre 2022, l'Ufficio del Procuratore Generale ha annunciato l'avvio di indagini sull'esecuzione di 84 prigionieri di guerra ucraini.

11:00 Ucraina: i russi bombardano la regione di Kirovohrad con droni

Le forze militari russe hanno attaccato la regione di Kirovohrad, nel centro dell'Ucraina, utilizzando droni, come annunciato dal capo dell'amministrazione militare della regione, Andriy Raykovych, sul suo canale Telegram. L'attacco con i droni ha danneggiato la sede di un'azienda, causando un ferito.

10:27 La compagnia austriaca UNIQA esce definitivamente dalla Russia

La compagnia assicurativa austriaca UNIQA ha completato la vendita della propria filiale russa alla Renaissance Life. Il prezzo di vendita non è stato reso noto. UNIQA aveva annunciato più di un anno fa l'intenzione di vendere la joint venture assicurativa con Raiffeisen Bank International (RBI) alla Renaissance Life. Wolfgang Kindl, membro del consiglio di amministrazione di UNIQA, ha confermato: "Con il completamento di questa transazione, ci ritiriamo definitivamente dal mercato russo".

09:55 Incendi in due depositi di carburante russi

Incendi si sono verificati in due depositi di carburante russi durante la notte. Le autorità della regione di Voronezh (vedi voce del 05:10) hanno incolpato un attacco con un drone ucraino, sostenendo che parti di un drone da combattimento intercettato sono cadute in un serbatoio vuoto e hanno innescato l'incendio. Video dell'attacco presunto sono stati condivisi sui social media, ma l'entità dell'incendio non è stata determinata. In un villaggio degli Urali, un serbatoio di carburante che copre un'area di 10.000 metri quadrati è anch'esso in fiamme. I servizi di emergenza russi hanno segnalato l'incendio. Anche se i droni ucraini sono in grado di raggiungere tali distanze, i servizi di emergenza non hanno menzionato un attacco con drone. Il villaggio si trova a circa 1.700 chilometri dall'Ucraina.

09:30 Julia Navalnaya si oppone ai colloqui con Putin

Julia Navalnaya ha suggerito che i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin sono inutili, dicendo: "Non è necessario discutere con lui (...) Dobbiamo combatterlo per un giorno ripristinare la giustizia". Durante la sua visita a Parigi per il Consiglio Costituzionale francese, Navalnaya ha sottolineato che l'Occidente sottovaluta la riluttanza di Putin a trattative. "Non aspetta che qualcuno venga a parlare con lui (...) Non gliene importa nulla", ha aggiunto. Ha sottolineato l'importanza di non arrendersi e non essere intimiditi da questo regime. Navalnaya è stata inserita in una lista di "terroristi ed estremisti" in Russia a luglio. Poco prima, un tribunale russo aveva emesso un mandato di arresto contro di lei per "partecipazione a un'organizzazione estremista". È stata quindi inserita in una lista di ricercati per non aver partecipato alle indagini preliminari.

08:58 L'Ucraina rivela le perdite delle truppe russe

Lo stato maggiore ucraino ha reso noti i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i loro dati, la Russia ha perso circa 657.940 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022. Nel corso di 24 ore, si stima che il numero delle perdite sia di 1.230. Inoltre, sono stati distrutti 15 carri armati, 59 sistemi d'artiglieria e 101 droni, secondo un rapporto da Kiev. La Russia è believed to have lost a total of 8,908 tanks, 18,965 artillery systems, 368 aircraft, 328 helicopters, 16,494 drones, 28 ships, and one submarine since the beginning of the large-scale attack. Le stime occidentali suggeriscono cifre inferiori di perdite, sebbene siano valori minimi.

08:09 L'Ucraina riferisce 82 attacchi russi nella regione di Sumy

Le forze russe hanno attaccato la regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, un totale di 82 volte nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto l'amministrazione militare della regione su Telegram. Otto persone sono rimaste ferite negli attacchi. Le forze militari russe hanno apparentemente utilizzato mortai, artiglieria, lanciarazzi, bombe guidate e droni. L'amministrazione militare ha riferito che più di dieci comunità di Sumy sono state colpite, tra cui Mykolaiv, Chotyn, Yunakivka, Myropillia, Bilopillia, Richkyvka, Krasnopillia, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. La regione di Sumy confina con le regioni russe di Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucraina Apre il Primo Centro di Reclutamento in Polonia dal Ministero della DifesaL'esercito ucraino ha inaugurato un centro di reclutamento in Polonia, come annunciato dal Ministero della Difesa ucraino. Situato a Lublin, in Polonia, questo è il primo centro di reclutamento all'estero dell'esercito ucraino. La creazione di una "Legione ucraina" in Polonia era parte di un accordo di sicurezza firmato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal Primo Ministro polacco Donald Tusk a luglio. Dal momento dell'invasione russa, la Polonia ha accolto quasi un milione di persone dall'Ucraina. Secondo le stime del governo ucraino, circa 300.000 persone in età da combattimento risiedono in Polonia. Il Ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha dichiarato al portale online polacco "Wirtualna Polska" che la Polonia non è responsabile del reclutamento di volontari ucraini; tuttavia, essi verranno addestrati militarmente. "Il numero di ucraini che si sono registrati è minimo", ha notato Kosiniak-Kamysz. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, sono state ricevute circa 200 domande fino ad ora.

06:52 ISW: Le Forze Russe Mancano di Risorse per un Offensiva Sostenuta nell'Est UcrainoLe forze armate russe non dispongono di personale e attrezzature sufficienti per sostenere sforzi offensivi a lungo termine, secondo un rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). L'offensiva estiva russa era stata pianificata e preparata dalla leadership militare per mesi. Tuttavia, le riserve e le risorse allocate a tale scopo potrebbero essere state esaurite durante gli intensi combattimenti degli ultimi mesi, come suggerito dall'ISW. Come anticipato sia dalle autorità ucraine che dall'ISW, l'offensiva russa in corso nell'est dell'Ucraina è attesa raggiungere il culmine nei prossimi mesi o addirittura settimane.

06:12 Zelensky Sottolinea il Sostegno alla Difesa Dopo l'Incontro con il Nuovo Segretario Generale della NATOIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha apprezzato la recente visita del nuovo Segretario Generale della NATO Mark Rutte a Kyiv a due giorni dal suo insediamento come "significativa". Zelensky ha sottolineato l'importanza di attuare tutti gli accordi con i partner ucraini per la difesa nel suo discorso serale. Ha evidenziato l'importanza di rinforzare il fronte e di richiedere l'autorizzazione dagli alleati per l'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli militari sul territorio russo. "Tutti all'interno dell'alleanza sono consapevoli della necessità", ha osservato il presidente. Zelensky ha inoltre menzionato la difesa aerea come priorità assoluta.

05:35 L'Ucraina Mostra la Fiera della Difesa per Attirare gli Investitori StranieriIl Ministero della Difesa ucraino sta cercando investimenti stranieri nel suo settore della difesa. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso una fiera di armi esclusiva organizzata per gli investitori internazionali potenziali in un luogo non rivelato in Ucraina, come riportato dall'agenzia Ukrinform. Il Vice Ministro Dmytro Klimenkow ha presentato una gamma di armi ucraine, tra cui un sistema missilistico anticarro, un sistema d'artiglieria autopropulso, barche senza equipaggio suicide e veicoli per il disinnesco delle mine. "Abbiamo sviluppi unici che sono già stati testati in combattimento e successivamente migliorati dai sviluppatori", ha dichiarato. Secondo Ukrinform, il Ministero della Difesa ucraino ha già investito 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) nel suo settore della difesa e intende attrarre ulteriori finanziamenti dai partner stranieri.

05:10 La Russia Rapporta l'Abbattimento di Droni Ucraini a Voronezh, Causando un Incendio di Cisterne di PetrolioLe forze di difesa aerea russe hanno riferito di aver abbattuto diversi droni ucraini durante la notte nella regione russa di Voronezh vicino al confine. Uno dei droni è atterrato sui terreni di un deposito di petrolio, secondo il governatore di Voronezh Alexander Gusev su Telegram. Ciò ha causato un incendio in una cisterna di petrolio vuota, senza vittime segnalate. Le affermazioni rimangono non verificate. Voronezh è stato-target di attacchi di droni ucraini negli ultimi giorni.

02:51 Le Forze Armate Ucraine Rinforzano le Installazioni Difensive nella Regione OrientaleIl Comandante delle Forze Armate ucraine, Generale Oleksandr Syrskyi, ha ordinato il rafforzamento delle strutture difensive nella regione orientale di Donetsk. Le truppe russe sono apparentemente in avanzamento in vari settori nell'est dell'Ucraina. Syrskyi ha annunciato sui social media che sta collaborando con la 25ª Brigata Aviotrasportata Sicheslav "in uno dei settori del fronte più significativi".

22:22 L'Impatto della Guerra sull'Industria Turistica della LettoniaIl conflitto in corso tra Russia e Ucraina sta influenzando negativamente il turismo in Lettonia. Vari imprenditori del settore dell'ospitalità e l'Ufficio Statistico Centrale hanno evidenziato che la guerra sta ostacolando la ripresa del turismo dopo la pandemia di Covid-19. Questo effetto non è limitato solo a un minor numero di turisti dalla Russia, ma anche a percezioni della regione dei Baltici come un'area insicura situata vicino ai conflitti in corso da parte di potenziali visitatori provenienti da diversi paesi.

21:40 La Svizzera Impegna 1,54 Miliardi di Euro per i Progetti di Ristrutturazione in UcrainaLa Svizzera intende destinare 1,5 miliardi di franchi svizzeri (1,54 miliardi di euro) per i progetti di ristrutturazione in Ucraina nei prossimi quattro anni, secondo l'Ambasciatore svizzero in Ucraina e Moldavia, Felix Baumann. Circa 1 miliardo di questi fondi sarà diretto verso i settori dell'autonomia dell'Ucraina, il disinnesco delle mine e l'aiuto umanitario. La restante parte sarà utilizzata per programmi di ristrutturazione che coinvolgono il settore privato svizzero, come menzionato dal Ministero dello Sviluppo delle Comunità e dei Territori dell'Ucraina. "Per sottolineare la serietà delle nostre intenzioni", ha dichiarato Baumann durante un incontro con il Ministro Oleksiy Kuleba, "il nostro rappresentante qui sorveglierà l'attuazione di questo progetto". Kuleba ha menzionato l'alloggio per più di 4,5 milioni di persone sfollate internamente in Ucraina come una delle priorità di cooperazione con la Svizzera.

20:39 Ucraina: ottiene sistema di difesa aerea Patriot dalla RomaniaL'Ucraina ha acquisito un sistema di difesa aerea Patriot dalla Romania, come confermato dal portavoce del Ministero della Difesa romeno, Constantin Spinu, a Radio Free Europe. "Apprezzo ogni nazione che ci aiuta nella difesa aerea. Sono particolarmente grato alla Romania per i sistemi Patriot. Insieme, possiamo migliorare la nostra efficacia - possiamo porre fine agli attacchi russi eliminando insieme i droni Shahed e i missili", ha dichiarato il Presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale del mercoledì. Dopo un iniziale esitazione, Bucarest ha deciso di donare uno dei suoi Patriot a giugno. Il governo rumeno ha emesso l'ordine di consegna del sistema lo scorso mese.

19:57 Forbes: Gazprom diventa la società russa meno redditiziaSecondo la rivista di affari Forbes, la società statale russa Gazprom ha registrato un record di perdite nette di 5,5 miliardi di euro nel 2023, il primo caso in 25 anni. La Sibur Holding russa e il complesso gaschimico Amur di Sinopec in Cina si classificano al secondo posto nella lista delle società russe meno redditizie di Forbes. Inoltre, tra le prime 5 società russe meno redditizie figurano Ozon (perdite nette di 408 milioni di euro), la United Aircraft Corporation di proprietà di Rostec (perdite nette di 326 milioni di euro) e la rete sociale VK (perdite nette di 326 milioni di euro).

Puoi trovare tutti gli sviluppi precedenti qui.

L'ambasciatore russo all'ONU chiede la revoca delle restrizioni imposte al giornalista della TV di stato russa, sostenendo che non ha commesso alcun comportamento scorretto nei confronti del Ministro degli Esteri tedesco Baerbock o azioni inappropriate.

In occasione del vertice del G20 in Brasile, la Russia è aperta a discussioni tra il Presidente Vladimir Putin e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, con il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che ha dichiarato che non ci sono state discussioni tra Mosca e Washington riguardo alla partecipazione di Putin.

Leggi anche: