L'incertezza sul panorama dell'aborto negli Stati Uniti fa aumentare le richieste di scorte di farmaci abortivi, secondo la ricerca

Aid Access, un servizio di teleassistenza senza scopo di lucro, fornisce l'aborto farmacologico per posta. L'organizzazione offre la "fornitura anticipata" di questi farmaci, mifepristone e misoprostolo, da più di due anni - e la domanda è aumentata nell'ultimo anno e mezzo, dopo la diffusione della decisione Dobbs della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha ribaltato la Roe v. Wade.

Nei primi otto mesi in cui Aid Access ha offerto la fornitura anticipata di aborti farmacologici - da settembre 2021 ad aprile 2022 - ha ricevuto una media di 25 ordini al giorno, secondo una ricerca pubblicata martedì sulla rivista JAMA Internal Medicine. Ma nei due mesi successivi alla divulgazione della decisione Dobbs, da maggio 2022 a fine giugno 2022, le richieste giornaliere si sono quasi decuplicate, arrivando a circa 247 ordini al giorno.

Le richieste sono rallentate per un po' dopo la pubblicazione ufficiale della decisione Dobbs, con una media di 89 ordini al giorno dalla fine di giugno 2022 all'inizio di aprile 2023. Ma la domanda è aumentata di nuovo quando sentenze legali contrastanti hanno creato incertezza sull'approvazione del mifepristone, con più di 170 richieste al giorno fino alla fine di aprile.

Complessivamente, Aid Access ha ricevuto più di 48.000 richieste di fornitura anticipata di aborto farmacologico, secondo la nuova ricerca. Circa tre quarti delle persone che ne hanno fatto richiesta hanno dichiarato di voler "garantire la salute e la scelta personale" o "prepararsi a eventuali restrizioni sull'aborto".

"Gli Stati che stanno valutando futuri divieti di aborto hanno registrato le percentuali più alte di richieste e i richiedenti erano motivati dal desiderio di preservare l'autonomia riproduttiva", scrivono i ricercatori.

Rispetto a coloro che hanno richiesto l'aborto farmacologico per interrompere una gravidanza già in corso, le persone che hanno richiesto l'aborto farmacologico in anticipo avevano maggiori probabilità di essere più ricche, bianche, di avere 30 anni o più e di non avere altri figli. Queste differenze riflettono probabilmente barriere strutturali, scrivono i ricercatori.

L'aborto farmacologico è un metodo con cui si interrompe la gravidanza assumendo due pillole - mifepristone e misoprostolo - invece di sottoporsi a un intervento chirurgico. I farmaci possono essere assunti subito dopo aver scoperto la gravidanza e fino a 10 settimane dopo il primo giorno dell'ultima mestruazione.

Più della metà di tutti gli aborti negli Stati Uniti sono aborti farmacologici e stanno diventando sempre più comuni, secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

L'aborto farmacologico rimane legale negli Stati Uniti, ma è stato messo in discussione nei tribunali. Il mese scorso la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe preso in considerazione la possibilità di limitare l'accesso al mifepristone, una decisione che potrebbe mettere in discussione l'approvazione e la regolamentazione da parte della Food and Drug Administration del farmaco, considerato "sicuro ed efficace" per decenni.

Alcuni Stati a guida democratica - tra cui New York, California e Massachusetts - hanno dichiarato che stavano accumulando le pillole che possono essere utilizzate per l'aborto farmacologico.

"Gli estremisti anti-choice hanno dimostrato che non si fermano all'annullamento della Roe e stanno lavorando per smantellare completamente il sistema di assistenza sanitaria riproduttiva del nostro Paese, compresi l'aborto farmacologico e la contraccezione", ha dichiarato ad aprile il governatore di New York Kathy Hochul. "New York sarà sempre un porto sicuro per l'assistenza all'aborto e sto agendo per proteggere l'accesso all'aborto nel nostro Stato e continuare a guidare la nazione nella difesa del diritto all'autonomia riproduttiva".

Jen Christensen della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com