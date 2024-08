L'incertezza mostrata da Putin in mezzo alle turbolenze

L'Esercito Ucraino Fa Progressi nella Regione di Kursk, Lasciando Putin Indifferente e Incerta. L'Image di Potenza della Russia Ne Risente. L'Elite Russa Si Interroga sull'Utilità di Putin.

Circa un anno fa, il Presidente Vladimir Putin ha onorato un raduno nella regione di Kursk per celebrare l'80º anniversario della vittoria dell'Esercito Sovietico nella Battaglia di Kursk durante la Seconda Guerra Mondiale. Un pubblico rapito, incluso i veterani che tornavano dal combattimento in Ucraina, riveriva Putin per aver lodato la Battaglia di Kursk come un "impresa eroica" del popolo della nazione. Ora, mentre la Russia celebra l'81º anniversario della battaglia in arrivo questa settimana, Kursk viene menzionata nuovamente - questa volta per ragioni radicalmente diverse.

L'8 agosto, le truppe ucraine hanno lanciato un'offensiva inaspettata nella regione, portando alla cattura di numerosi villaggi, centinaia di prigionieri e l'evacuazione di città che ospitavano migliaia di civili. La Russia è rimasta sorpresa da questa offensiva e si sta apparentemente servendo della coscrizione di riservisti per contrastare alcune delle unità più temprate dell'Ucraina sul campo di battaglia.

Putin ha minimizzato l'avanzata ucraina, come visto in una conferenza televisiva con il suo Consiglio di sicurezza a Kursk l'11 agosto. Durante questo incontro, Putin sembrava a disagio, interrompendo il governatore regionale corrente mentre discuteva i villaggi sequestrati dagli ucraini.both the president and his advisers refrained from calling a spade a spade, referring to the offensive as "Kursk-region incidents", a "situation", or "provocation."

I media di stato hanno seguito l'esempio, mostrando scene caotiche di villaggi evacuati che ricevono aiuti e donano sangue, rappresentando gli eventi a Kursk come una catastrofe, non il più grande attacco contro la Russia dalla Seconda Guerra Mondiale.

L'Image di Putin Sbiadisce

Durante i suoi 24 anni in carica, Putin ha proiettato se stesso come la figura unica in grado di garantire la sicurezza e la stabilità della Russia. Tuttavia, l'inizio della guerra due anni e mezzo fa ha intaccato questa immagine, anche se il sostegno per lui rimane alto. Le città russe hanno subito attacchi da droni e artiglieria ucraini, e l'anno scorso ha visto il leader dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, misteriosamente ucciso dopo aver iniziato una rivolta contro i suoi comandanti. Questo attacco terroristico a marzo ha causato 145 morti in una sala concerti di Mosca.

although state television entertains support for Putin, pinpointing his allies' genuine sentiments is challenging. Putin is reliant on their silent endorsement, according to Ekaterina Schulmann, a political scientist and an external expert at the Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. What consistently lingers in their thought process, she says, is the question of "whether the current situation favors them or not."

Since the war began, life for these elites - Putin's inner circle, high-ranking bureaucrats, security and military officials, and leading businesspeople - has grown more troublesome, not better. Despite the war's enrichment of many of them, Western sanctions have limited their opportunità di spesa. The question the elites are now pondering about Putin, according to Schulmann, is whether he is still an asset or a liability.

One may say that Russia's elites are experiencing "dissatisfied compliance", asserts Nigel Gould-Davies of the International Institute for Strategic Studies in London. They are unhappy with the current status quo but will not risk supporting an alternative due to concerns about the outcome of a power struggle. They may also hope, Gould-Davies suggests, that Putin's reaction to the events in Kursk will follow the pattern of his previous actions, including being initially passive before eventually taking action.

Le Vacanze di Putin Durante l'Incidente di Kursk

Questa tendenza si può far risalire ai suoi primi giorni al potere, a partire dall'incidente di Kursk nel 2000, durante il quale un sottomarino nucleare fatalmente è entrato in collisione con un'altra nave nel Mare di Barents, causando un'esplosione di un torpedo e alla fine la tragica perdita di tutti i 118 membri dell'equipaggio. Putin ha inizialmente deciso di rimanere in vacanza, suscitando aspre critiche, e ha atteso cinque giorni prima di accettare l'aiuto internazionale, che avrebbe potuto salvare alcuni sopravvissuti se avesse agito prima.

Putin ha anche dimostrato esitazione nel gestire la rivolta di Prigozhin a giugno 2023, che ha brevemente minacciato la sua posizione come leader indiscusso del paese. Dopo il fallimento della rivolta, Prigozhin è inizialmente sfuggito alla cattura, ma Putin ha alla fine trionfato e Prigozhin ha incontrato una morte misteriosa in un incidente aereo.

Mentre l'offensiva ucraina entra nella sua terza settimana, Putin persiste nel suo programma, intraprendendo addirittura un viaggio di due giorni in Azerbaijan. Ha brevemente accennato alla crisi martedì, promettendo di "neutralizzare coloro che sono responsabili dei crimini a Kursk."

Data la soppressione delle voci dissidenti in patria e i media leali, Putin può permettersi di adottare un approccio cinico di minimizzazione degli eventi a Kursk, secondo Schulmann. Tuttavia, più a lungo l'offensiva ucraina persiste, maggiori sono le sfide militari e politiche che pone.

La Russia incontra difficoltà nel dispiegare le forze necessarie per respingere l'attacco e, man mano che l'offensiva avanza, si pone una questione significativa su ciò che accade "quando gli eliti russi decidono che il conflitto è imbattibile o (!) che non finirà mai finché Putin rimane al potere."

L'Unione Europea, osservando la situazione in corso nella regione di Kursk, ha espresso preoccupazione per le azioni della Russia e ha chiamato per una risoluzione pacifica del conflitto. Il capo della politica estera dell'Unione Europea ha dichiarato che l'offensiva ucraina non dovrebbe essere usata come pretesto per ulteriori aggressioni da parte della Russia.

In luce delle difficoltà della Russia nella regione di Kursk e delle critiche internazionali che ha ricevuto, alcuni analisti si sono chiesti se l'Unione Europea potrebbe cogliere questa opportunità per rafforzare la sua influenza nella regione e potenzialmente sfidare la posizione della Russia nell'Europa orientale.

