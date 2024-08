L'incertezza circonda la posizione di Gündoğan nella squadra Flicks del Barcellona

Sembra che la carriera internazionale di Ilkay Gundogan con la Germania sia giunta al termine, sollevando interrogativi sul suo futuro a livello di club. Si dice che il Barcellona stia valutando la possibilità di separarsi dal centrocampista.

Per quanto riguarda il Manchester City, un ritorno con Pep Guardiola potrebbe non essere fuori questione. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Guardiola ha dato il suo consenso per il ritorno di Gundogan. Si dice che il Barcellona voglia vendere Gundogan durante questa finestra di mercato estiva.

Guardiola ha mostrato interesse per Gundogan, che ha compiuto 33 anni quest'anno. Le trattative tra le due parti sono iniziate lunedì, ma la decisione finale spetta al giocatore, che ha anche offerte dalla Arabia Saudita, ha detto Romano. Gundogan ha una storia di successo con il Manchester City, avendo vinto cinque volte la Premier League inglese in sette anni e una volta la Champions League.

In precedenza, Sky aveva riferito che il Barcellona aveva ordinato a Gundogan, che aveva annunciato il suo ritiro dalla nazionale tedesca lunedì, di andarsene durante questa finestra di mercato. Ma gli ultimi commenti dell'allenatore Hansi Flick non lo suggerivano.

Secondo "AS", il Barcellona aveva informato il direttore sportivo Deco che Gundogan non rientrava nei piani di Flick. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Flick non sembrano suggerire ciò.

Nel frattempo, "Sport" ha riferito che il Barcellona sta cercando di trarre profitto dalla cessione. Si dice che abbiano offerto Gundogan al club di Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. L'agente e zio di Gundogan, Ilhan, aveva dichiarato l'8 agosto che c'era effettivamente interesse da parte di alcuni club, ma Gundogan voleva rimanere al Barcellona. Il suo contratto con il club spagnolo scade nel 2026, dopo aver firmato gratuitamente dal Manchester City nel 2023.

