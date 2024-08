- L'incendio nella casa del dottore vuoto ha causato danni di <unk> 200.000 euro

Dopo un incendio in un ufficio medico abbandonato nel comune di Sinntal (distretto di Main-Kinzig), la polizia non esclude l'ipotesi di un incendio doloso come causa. I danni alla proprietà stimati ammontano a circa 200.000 euro. Non ci sono stati feriti nell'incendio, secondo la polizia.

Al loro arrivo sulla scena, la polizia e i vigili del fuoco hanno trovato il piano superiore dell'edificio a due piani già in fiamme. Fino a 100 operatori dei servizi di emergenza hanno assistito alle operazioni di spegnimento, che sono proseguite fino alle prime ore del mattino.

Secondo la polizia, l'edificio era una casa abbandonata in cui le persone entravano regolarmente e vi dormivano. La polizia criminale di Gelnhausen ha preso in carico le indagini.

Le indagini preliminari indicano l'incendio doloso come possibile motivazione dell'incendio, data la posizione e le circostanze. Se si dimostrerà che si tratta di incendio doloso, i responsabili potrebbero affrontare gravi accuse penali.

Leggi anche: