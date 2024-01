L'incendio ha danneggiato pesantemente la casa di Tyreek Hill, star dei Miami Dolphins, secondo i vigili del fuoco

L'incendio è stato spento e i funzionari sono in attesa di condurre un'indagine per determinare la causa dell'incendio, ha dichiarato alla CNN Robert Taylor, Fire Marshal del Davie Fire Rescue.

Le squadre sono intervenute nella casa nella città di Southwest Ranches mercoledì intorno alle 13:53 dopo aver ricevuto una chiamata al 911 dall'abitazione, ha detto Taylor.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati, tutti i presenti erano già stati evacuati. Taylor ha confermato che la casa appartiene a Hill.

Almeno 20 unità del Davie Fire Rescue, del Southwest Ranches Fire Department e del Broward County Sheriff's Office Fire Rescue hanno risposto alla scena. L'abitazione è stata pesantemente danneggiata, ha aggiunto Taylor.

Tyreek Hill dei Miami Dolphins.

Secondo quanto riportato, Hill ha lasciato l'allenamento in anticipo dopo essere stato avvisato dell'incendio. Non sono stati segnalati feriti e la causa dell'incendio è sconosciuta.

In un precedente video girato dall'elicottero della CNN WSVN, si vedeva Hill in piedi all'esterno mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere le fiamme.

I Miami Dolphins hanno dichiarato a WSVN: "Tyreek ha comunicato con la sua famiglia. Al momento sono tutti fuori casa e al sicuro. Ha anche lasciato l'allenamento per occuparsi della situazione".

Southwest Ranches si trova a circa 23 miglia a ovest di Fort Lauderdale.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com