- L'incendio di una casa porta a gravi lesioni: individui saltano dal balcone

Qualcuno ha fatto un tuffo da un balcone e ha subito gravi danni in un incendio domestico a Wilhelmstadt. Secondo il resoconto dei vigili del fuoco, l'incendio è divampato durante le prime ore del mattino in un appartamento al piano terra di un edificio residenziale di sei piani. Prima dell'arrivo dei pompieri, una persona aveva già saltato dal balcone, riportando ferite gravi. Un elicottero medico ha trasportato la persona in un ospedale. I pompieri hanno rapidamente domato l'incendio. La causa dell'incendio rimane ignota.

L'incidente sfortunato è consistito in un incendio in casa, che è iniziato al piano terra dell'edificio residenziale. Nonostante i tentativi di spegnerlo, l'incendio si è propagato all'appartamento della vittima, portando a un incendio in casa.

