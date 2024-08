- L'incendio di una casa in affitto a Ravensburg ha provocato la tragica morte di un anziano residente di 82 anni.

Una donna anziana di 82 anni è tragicamente morta in un incendio in una casa a schiera a Ravensburg. Al loro arrivo sulla scena, i soccorritori hanno scoperto che era troppo tardi per salvarla, come hanno riferito le autorità.

La causa dell'incendio, che si è sviluppato verso la sera e ha generato fumo consistente, è ancora da identificare. La valutazione preliminare dei danni indica una perdita di circa 300.000 euro di beni. La casa a schiera, con tre unità abitative, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Le proprietà adiacenti sono rimaste illese e sono ancora abitabili.

Secondo un portavoce della polizia, circa 35 vigili del fuoco e cappellani erano presenti sulla scena. Hanno offerto assistenza ai residenti locali. La polizia ha avviato un'indagine per determinare la causa dell'incendio.

