- L'incendio di un impianto di rivestimento porta a piccoli incidenti di esplosione

Un incendio è divampato durante la notte in una fabbrica di vernici a Kleinostheim (parte del distretto di Aschaffenburg). Stando a quanto dichiarato da un portavoce della polizia, i danni sono stimati in milioni di euro. Sembra che l'edificio della piantagione di macchinari contenesse sostanze infiammabili, che hanno causato diverse esplosioni. I pompieri hanno incontrato difficoltà nel spegnere le fiamme e hanno lavorato per diverse ore. La zona circostante è stata pesantemente isolata.

Stando a quanto dichiarato dal portavoce della polizia, ci sono quattro abitanti sul posto che sono riusciti a evacuare in sicurezza. Al momento non sono state riportate notizie su eventuali feriti. Sono presenti circa 150 soccorritori. I primi resoconti indicano che un guasto meccanico potrebbe essere alla base dell'incendio. Le indagini sono ancora in corso.

La direzione della fabbrica ha annunciato che sospenderà temporaneamente le operazioni fino al completamento di una accurata ispezione e riparazione della struttura danneggiata. Inoltre, il sindaco locale ha espresso preoccupazione per l'impatto ambientale dell'incidente e ha ordinato una valutazione immediata della qualità dell'aria e dell'acqua nella zona circostante.

