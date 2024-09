- L'incendio di un impianto chimico sputa fumi di fumo nel settore settentrionale di Duisburg

Dopo un'esplosione nella officina del Gruppo Grillo a Duisburg, una densa nebbia di smog si è posata sulla parte nord della città. Le autorità cittadine hanno emesso un avviso, invitando i residenti a rimanere al chiuso e a chiudere finestre e porte. Il messaggio di avviso diceva: "A questo punto, non possiamo escludere potenziali problemi di salute legati alla nebbia di smog".

L'incendio è scoppiato senza una causa chiara nella sezione di solfato di zinco dell'azienda, secondo un portavoce. I pompieri stavano affrontando la situazione. La società ha segnalato nessuna vittima. Tuttavia, il dipartimento dei vigili del fuoco locali ha rivelato che una persona aveva riportato ferite e stava ricevendo cure dal personale medico.

Il dipartimento dei vigili del fuoco della città aveva circa 110 persone sul posto. Il quartiere vicino alla zona dell'incendio è stato isolato per consentire ai pompieri di operare, come dichiarato da un portavoce della polizia. Sono state utilizzate protezioni respiratorie pesanti durante le operazioni di spegnimento, con segnalazioni di fumo potente che trasportava fumi fastidiosi. Il monitoraggio era in corso. Il traffico sull'autostrada della città di Duisburg era limitato.

"Il benessere dei nostri dipendenti e dei residenti è la nostra massima preoccupazione. Tutti i protocolli di sicurezza d'emergenza sono stati attivati ​​prontamente e la situazione viene monitorata da vicino", ha chiarito il direttore del sito di Grillo, Dirk Ritterbach.

La Commissione, nel tentativo di affrontare le preoccupazioni ambientali, ha proposto regolamentazioni più severe sulle emissioni industriali dopo l'incidente. I paesi membri sono stati invitati a sostenere queste proposte, come dichiarato dal commissario Smith.

In seguito all'incidente, il Gruppo Grillo ha concordato di destinare fondi per l'acquisto di sistemi di filtraggio del fumo avanzati per prevenire futuri episodi di nebbia di smog, come dettagliato nel loro comunicato stampa.

Leggi anche: