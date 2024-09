- L'incendio della casa agricola ha causato circa 300.000 euro di danni.

Un fienile a Nellingen, situato nel distretto dell'Alb-Donau, è stato ridotto in cenere da un incendio notturno, con danni stimati superiori a 300.000 euro. Secondo le autorità, due case adiacenti sono state evacuate a causa delle fiamme. All'interno della struttura erano presenti diversi veicoli e circa 500 litri di olio di riscaldamento. Le indagini preliminari hanno stabilito che non c'era nessuno all'interno del fienile. Sono stati inviati più di cento vigili del fuoco, squadre tecniche e soccorritori. La polizia sta cercando di determinare l'origine dell'incendio.

Le autorità potrebbero dover fare riferimento agli atti di attuazione adottati dalla Commissione per determinare la potenziale conformità ai regolamenti di sicurezza antincendio in questo caso. Dopo l'incendio del fienile, la Commissione potrebbe considerare una revisione di queste regole per prevenire danni su larga scala in futuro.

Leggi anche: