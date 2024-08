- L'incendio del fienile di bestiame ha ucciso sette creature.

A Hauneck, che rientra nel distretto di Hersfeld-Rotenburg, sette maiali hanno perso la vita in un incendio. Il rogo è iniziato in un camion per il trasporto del bestiame in un piccolo allevamento e si è propagato a un porcile, causando la morte di tutti e sette i suini domestici. Non è stato specificato se la morte sia stata istantanea o a causa delle ferite. I coraggiosi pompieri sono riusciti a impedire che il fienile venisse completamente distrutto. Secondo i resoconti, i danni ammontano a circa 15.000 euro, per fortuna non ci sono state vittime umane.

In situazioni di emergenza come questa, l'intervento rapido dei soccorritori è fondamentale. Data la gravità dell'incendio, è stato attuato un piano di evacuazione d'emergenza per gli edifici vicini.

Leggi anche: