- L'incendio del festival nella zona della ruota panoramica causa numerose vittime

A un festival di Highfield vicino a Lipsia, un incendio si è sviluppato sulla ruota panoramica durante le ore serali. Secondo un giornalista della dpa presente sul posto, diverse persone hanno riportato ferite. Per fortuna, non sono state segnalate vittime.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha comunicato alla dpa che la situazione era sotto controllo. Purtroppo, non è stato possibile confermare subito se ci fossero ancora persone in pericolo. initialmenti, né la polizia né gli organizzatori hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

Due gondole della ruota panoramica sono gone in fiamme intorno alle 21:00. Diversi persone hanno richiesto assistenza medica per ustioni, come riferito dal giornalista della dpa. Di conseguenza, il festival situato presso il lago Störmthal, un importante evento di rock e pop, è stato momentaneamente interrotto.

Gli organizzatori del festival hanno dichiarato prontamente lo stato di emergenza a causa dell'incendio sulla ruota panoramica. Nonostante il caos, i servizi di emergenza hanno lavorato diligentemente per evacuare eventuali persone rimaste.

