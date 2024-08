- L'incendio continua vicino ad Atene, evacuando villaggi.

La brigata dei pompieri greca non è riuscita a fermare l'incendio di grandi dimensioni che infuria dal pomeriggio di domenica nella zona nord di Atene. I residenti di dodici villaggi sono stati invitati via SMS a lasciare le loro case nella regione di Marathon e Penteli, come annunciato da un portavoce della brigata dei pompieri su radio greca. "All'alba, dispiegheremo 29 aerei e elicotteri antincendio", ha detto. Penteli si trova a circa 15 chilometri, e Marathon a circa 30 chilometri a nord della capitale greca. Secondo i media greci, numerosi persone sono state portate negli ospedali con problemi respiratori, e due ospedali hanno dovuto essere evacuati, come annunciato dal governo.

Nubi di fumo spesso su Atene

A causa della forte formazione di fumo, una fitta nuvola grigio-marroncina è rimasta sospesa su Atene per ore. Il fumo si è esteso per più di 100 chilometri e ha raggiunto la penisola del Peloponneso, come hanno riferito i residenti e come si può vedere dalle immagini satellitari.

Nella regione intorno ad Atene e in grandi parti della Grecia centrale, è stato segnalato il massimo livello di pericolo di incendi. La situazione resterà estremamente pericolosa nei prossimi giorni, come ha annunciato la protezione civile. Non piove da mesi in molte regioni della Grecia.

Il premier Mitsotakis interrompe le vacanze

Per le persone che fuggono dalle fiamme, il governo ha aperto le strutture dello Stadio Olimpico di Atene nord e altri palazzetti dello sport, nonché camere d'albergo, come annunciato dall'associazione degli albergatori. Non sono attualmente minacciate le strutture turistiche, hanno riferito i reporter sul posto. Numerosi residenti sono rimasti nelle loro case e hanno combattuto le fiamme con le manichette dei giardini.

A causa dello sviluppo drammatico, il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha interrotto le sue vacanze e è tornato ad Atene, come annunciato da un portavoce del governo. Durante la notte, numerosi unità della brigata dei pompieri provenienti dalla Grecia meridionale e occidentale sono arrivate ad Atene, secondo i resoconti dei media.

Siccità e venti possono causare grandi incendi

I meteorologi e la protezione civile hanno ripetutamente messo in guardia nei giorni scorsi: a causa della siccità estrema e dei forti venti attualmente presenti intorno all'Egeo, qualsiasi piccolo incendio può espandersi in un grande incendio in pochi minuti.

Leggi anche: