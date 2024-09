L'incendio boschivo a Brocken, Harz è stato formalmente terminato a seguito degli intensi sforzi di estinzione degli incendi.

L'operazione per spegnere l'incendio a Brocken nel Harz è terminata dopo l'esteso incendio boschivo. "Il fuoco è spento", ha dichiarato la città di Wernigerode nel pomeriggio. L'incendio è divampato a Königsberg, una vetta satellite di Brocken, venerdì. Le forze coinvolte stanno ora-being ritirate e lo smantellamento dell'equipaggiamento avverrà nei prossimi giorni.

Il fronte dell'incendio ha raggiunto una lunghezza impressionante di 1.000 metri nella zona montuosa al culmine. Un'ampia varietà di aerei e elicotteri, inclusi quelli delle forze militari e di polizia, sono stati chiamati in servizio. Non è stato fino a domenica sera che un cambiamento del tempo e le piogge hanno portato un po' di sollievo. Negli ultimi giorni, sono emersi nuovi focolai. Ora, come riferito dalla città di Wernigerode, la squadra investigativa incaricata di determinare l'origine dell'incendio ha iniziato il suo lavoro.

La squadra investigativa sta indagando sulla causa dell'incendio, che ha raggiunto altre parti di Brocken di una certa spessore di vegetazione carbonizzata a causa della sua intensità. Dopo gli sforzi per spegnere l'incendio, le forze ritirate dovranno smantellare l'equipaggiamento di diverse dimensioni e tipi.

