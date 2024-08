- L'incendio alla centrale nucleare di Sapporo sembra essere stato estinto

Nella centrale nucleare occupata dai russi di Zaporizhzhia, a Enerhodar, nel sud dell'Ucraina, è scoppiato un incendio nel sistema di raffreddamento nella serata di ieri, secondo i resoconti russi. L'incendio è stato completamente spento durante la notte, come riferito da un ufficiale nominato dai russi su Telegram.

Il governatore della regione nominato dai russi, Eugene Balitsky, ha dichiarato in precedenza che c'è stato un attacco ucraino nella zona intorno alla centrale nucleare, ma non c'era pericolo poiché tutti i blocchi della centrale nucleare erano spenti e i livelli di radioattività erano normali. Al mattino, Balitsky ha riferito che le misure di sicurezza in tutti i luoghi strategicamente importanti della regione erano state aumentate su ordine del presidente russo Vladimir Putin.

Dal lato russo, è stato riferito che un drone da combattimento ucraino aveva causato danni significativi alle infrastrutture della centrale nucleare. Questi reclami non sono stati verificati in modo indipendente.

Zelensky: i livelli di radioattività sono normali dopo l'incendio alla centrale nucleare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver appiccato il fuoco alla centrale nucleare. Anche se i livelli di radioattività sono normali, Zelensky ha scritto sulla piattaforma X, "Ma finché i terroristi russi controllano la centrale nucleare, la situazione non può essere normale." Ha chiamato per una reazione immediata dalla comunità internazionale e dall'AIEA.

La Russia ha conquistato la più grande centrale nucleare d'Europa poco dopo l'inizio della sua invasione e l'ha occupata da allora. Entrambe le parti si incolpano a vicenda per gli attacchi alla centrale nucleare o la sabotaggio. La Russia si è lamentata ripetutamente degli attacchi dei droni ucraini. A causa dei timori per la sicurezza, i reattori sono stati spenti nel 2022 ma devono ancora essere raffreddati. Gli osservatori dell'AIEA sono presenti sul sito.

Gli ucraini avanzano ulteriormente nel Kursk

Le truppe regolari ucraine hanno continuato la loro avanzata nel territorio russo della regione di Kursk. Né il lato russo né quello ucraino hanno fornito dettagli precisi sull'avanzata, ma i blogger militari russi hanno riferito che gli ucraini stavano avanzando ulteriormente nel territorio russo e che c'erano combattimenti pesanti per numerosi insediamenti. I gruppi di combattimento mobili degli ucraini, che hanno ripetutamente sfruttato le brecce del fronte per attacchi rapidi, hanno causato grandi problemi alle unità russe e inflitto loro pesanti perdite.

Il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexei Smirnov, ha riferito sulla piattaforma Telegram che erano in arrivo più mezzi e rinforzi. "Nel frattempo, le forze armate stanno facendo tutto il possibile per proteggere la popolazione civile." Il quartier generale di Kyiv ha fornito pochi dettagli sulla situazione combattente effettiva nella zona di Kursk. Nel bollettino della situazione, è stato segnalato solo che l'artiglieria a lungo raggio e gli aerei da combattimento russi stavano prendendo di mira la zona intorno a Sumy. Questa zona è considerata un'area di dispiegamento e rifornimento per le unità ucraine nella regione di Kursk.

La Russia continua gli attacchi nell'Ucraina orientale

Oltre ai combattimenti intorno all'avanzata ucraina nel territorio russo di Kursk, le truppe russe hanno continuato i loro attacchi nell'Ucraina orientale. Le principali aree di combattimento erano intorno a Torez e Pokrovsk, come riferito dallo Stato maggiore ucraino a Kyiv.

Sono state registrate intense battaglie vicino a Pokrovsk ai margini del Donbass. Le unità russe hanno tentato 26 volte di sfondare le linee di difesa ucraine dal mattino, tutte respinte. Non è stato possibile ottenere una conferma indipendente di questi resoconti. A Torez, le truppe russe hanno tentato nuovamente di avanzare verso il villaggio di New York, ma questi attacchi sono stati respinti. Inoltre, Torez è stata-target di attacchi aerei russi.

Zelenskyy: i siti di lancio russi registrati con precisione

L'Ucraina ha una panoramica precisa dei luoghi all'interno della Russia da cui vengono lanciati missili, artiglieria o droni da combattimento contro le città ucraine. "Stiamo registrando tutti i luoghi da cui l'esercito russo sta colpendo", ha detto il presidente Zelenskyy nel suo discorso serale. Ciò si applica alle regioni di Voronezh, Kursk e Belgorod, nonché ad altre aree della Russia.

Dall'inizio dell'estate, sono stati lanciati quasi 2000 attacchi contro la regione ucraina di Sumy dalla regione di Kursk - artiglieria, mortai, droni. "Stiamo registrando ogni impatto di missile e ciascuno di questi attacchi merita una risposta appropriata." Zelenskyy ha annunciato una rappresaglia con attacchi a lungo raggio sui siti di lancio dei missili russi e la distruzione corrispondente della logistica militare russa. Tuttavia, dovrà parlare nuovamente con i partner dell'Ucraina per ottenere il loro permesso di utilizzare le armi pesanti che hanno fornito per gli attacchi ai bersagli all'interno del territorio russo. "Proprio come la difesa aerea protegge le vite, il sollevamento delle restrizioni sugli attacchi a lungo raggio salverà migliaia di vite."

Kyiv sta trattando con i partner occidentali da mesi per ottenere il permesso di utilizzare i missili e altre armi pesanti contro i bersagli militari e logistici all'interno della Russia. Finora, l'esercito ucraino può utilizzare solo i droni della propria produzione per tali attacchi, ma questi aerei senza pilota hanno una potenza esplosiva limitata.

La Russia ha attaccato l'Ucraina durante la notte di sabato con missili e cosiddetti droni kamikaze. I costanti attacchi notturni stanno causando turbamento tra la popolazione civile, con pesanti danni e vittime segnalati in molti luoghi.

L'accusa di aver appiccato il fuoco alla centrale nucleare da parte del presidente ucraino Zelensky è fortemente negata dalla Russia, che invece incolpa gli attacchi dei droni ucraini come causa dei danni alle infrastrutture di Zaporizhzhia. Nonostante questa disputa in corso, altre strutture strategiche della regione hanno visto misure di sicurezza aumentate come precauzione.

Nel conflitto in corso, le truppe ucraine hanno avanzato ulteriormente nel territorio russo della regione di Kursk, causando problemi significativi alle unità russe e infliggendo loro pesanti perdite. I blogger militari russi hanno riferito di combattimenti pesanti per numerosi insediamenti, con le forze russe che prendono di mira la zona intorno a Sumy in risposta.

Leggi anche: