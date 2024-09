L'incantevole viaggio della Coppa Davis tedesca giunge al termine nel punto decisivo.

Dopo due vittorie consecutive contro Slovacchia e Cile, la squadra tedesca di Coppa Davis ha subito un passo falso contro gli Stati Uniti, ponendo fine alla loro campagna con due sconfitte in singolare. La prima sconfitta contro il loro storico rivale dal 1991 ha avuto conseguenze per la fase di progressione.

Sotto la guida dell'allenatore Michael Kohlmann, la squadra tedesca ha subito la sua prima sconfitta contro gli Stati Uniti nel turno finale, mancando così la vittoria del gruppo. Tuttavia, avevano già garantito il loro posto nel torneo finale delle otto nazioni più forti a Malaga (19-24 novembre).now they will face a winner from one of the other three preliminary groups in the quarter-finals. The draw will be announced next week.

La sconfitta contro gli Stati Uniti a Zhuhai è arrivata dopo i match di singolare. Il debuttante della Coppa Davis Henri Squire ha sprecato tre punti match in una sconfitta per 7:6 (7:4), 6:7 (9:11), 3:6 contro Reilly Opelka. Il numero 187 del mondo ha commesso due doppi falli decisivi, uno su un punto match e poi sul secondo punto del secondo set contro di lui. Maximilian Marterer è poi stato battuto 4:6, 2:6 da Brandon Nakashima. Kevin Krawietz/Tim Puetz e Austin Krajicek/Rajeev Ram erano in programma per il match di doppio.

Ultimo incontro con gli Stati Uniti

La Germania è partita per la Cina senza Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer e ha raggiunto i quarti di finale in Spagna con due vittorie per 3:0 contro Slovacchia e Cile. Lo scorso anno, la squadra non è riuscita a raggiungere la fase a eliminazione diretta e la Germania attendeva la sua quarta vittoria nella Coppa Davis dal 1993.

L'ultimo incontro con gli Stati Uniti risale a più lontano nel tempo. Nel 1991, Andre Agassi ha portato la vittoria per 3:2 agli Stati Uniti contro una squadra tedesca guidata da Michael Stich a Kansas. Le due nazioni si sono affrontate dieci volte nel vecchio formato della Coppa Davis con match casalinghi e in trasferta, con la Germania che ha vinto tre volte, compresi gli storici incontri del 1987 a Hartford e del 1989 a Monaco di Baviera, entrambi vinti da Boris Becker.

Il prestigio dei decenni passati sembra essere svanito e alcuni giocatori hanno scelto di non partecipare al turno preliminare dopo gli US Open. Oltre a Zverev, anche i finalisti di New York Jannik Sinner (Italia) e Taylor Fritz (USA) erano assenti. Inoltre, lo svolgimento del gruppo tedesco in Cina ha sollevato controversie, poiché il paese ospitante non era nemmeno presente.

Nonostante le vittorie storiche contro gli Stati Uniti, compresi i successi del 1987 e del 1989, la squadra tedesca di Coppa Davis attuale ha mostrato vulnerabilità nel recente match di tennis contro gli Stati Uniti. Henry Squire e Maximilian Marterer hanno faticato nei loro match di singolare, contribuendo alla sconfitta della squadra.

Con la sconfitta in mente, la squadra tedesca dovrà ricompattarsi e dimostrare nuovamente le proprie abilità nel tennis nei quarti di finale contro il vincitore di uno dei altri gruppi preliminari.

