- L'inaugurazione della conferenza Thomas Mann inizia con un evento di onore a Lubecca.

Il centenario de "La Montagna Incantata", il celebre romanzo scritto dall'autore Thomas Mann, è il fulcro di quest'anno di Thomas Mann Days. Questi festeggiamenti si terranno a Lübeck dal 27 al 29 settembre. Tuttavia, la celebrazione inizia il 27 settembre con la presentazione del premio annuale Thomas Mann, del valore di 25,000 euro, all'autore e saggista Navid Kermani, come annunciato dalla Fondazione Culturale di Lübeck. L'evento pubblico successivo comprenderà conferenze, tra le altre attività, il giorno successivo.

Esprimendo la sua gioia, Hans Wißkirchen, presidente della Società Tedesca Thomas Mann, ha dichiarato: "È meraviglioso vedere il romanzo globalmente riconosciuto di Thomas Mann ricevere una risposta così significativa nella sua città natale di Lübeck". Questo pone Lübeck al livello di conferenze e eventi internazionali che si svolgono durante quest'anno commemorativo, ha aggiunto.

Stando agli organizzatori, i biglietti per i Thomas Mann Days sono ancora disponibili.

