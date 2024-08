- L'imputato vuole testimoniare.

Dopo una quasi quattro settimane di interruzione, il processo per terrorismo di Francoforte che coinvolge Heinrich XIII, Principe Reuss, è ripreso. Il tribunale regionale superiore si è concentrato nuovamente sulle perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei nove imputati. Nel 17° giorno del processo, il giudice presidente Jürgen Bonk ha letto i rapporti delle perquisizioni presso le abitazioni di Hans-Joachim H. e Johanna F., nonché quella del già defunto Norbert G.

Una ex membro del Bundestag testimonierà

Per la sessione pomeridiana, Birgit Malsack-Winkemann, ex membro del Bundestag di AfD e giudice di Berlino, avrebbe dovuto fare dichiarazioni riguardo alle accuse contro di lei. Il pubblico ministero federale sostiene che abbia infiltrato altri imputati nel Bundestag e li abbia aiutati a perlustrare l'edificio. Si dice che fosse membro del cosiddetto "Consiglio dell'Unione" e responsabile del portafoglio giustizia. Inoltre, è accusata di aver attivamente cercato di reclutare più persone per l'Unione Reuss.

Tre processi in corso paralleli

A Francoforte, nove imputati sono accusati di essere membri di un'organizzazione terroristica o di appoggiarla. Si presume che abbiano pianificato un colpo di stato armato, accettando consapevolmente delle vittime. Fino al verdetto, gli imputati sono presumibilmente innocenti. In totale, 26 sospetti cospiratori sono accusati in questo complesso, con due processi paralleli in corso a Monaco e Stoccarda.

Nonostante i processi in corso a Francoforte, Monaco e Stoccarda, le ideologie estreme all'interno dell'Unione Reuss continuano a rappresentare preoccupazioni significative. Il pubblico ministero federale sostiene che il ruolo di Birgit Malsack-Winkemann nel presunto gruppo estremista, in qualità di membro del "Consiglio dell'Unione" e con responsabilità in giustizia, abbia contribuito alla diffusione di tali ideologie tra gli imputati.

Leggi anche: