L'imputato si tuffa dal banco per aggredire il giudice, il video dell'aula mostra la situazione

L'imputato Deobra Redden si è presentato mercoledì in tribunale a Las Vegas per essere condannato per un'accusa di tentata aggressione con danni fisici sostanziali, ha dichiarato il tribunale della contea di Clark in una dichiarazione alla CNN.

Durante l'udienza, Redden e il suo avvocato hanno chiesto al giudice Mary Kay Holthus la libertà vigilata anziché il carcere, affermando che il 30enne sta rimettendo in sesto la sua vita con un nuovo lavoro e intende riprendere gli studi.

Redden ha detto che sta affrontando i suoi problemi di salute mentale e "sta cercando di imparare dai miei errori".

Holthus ha poi letto ad alta voce la storia criminale dell'imputato, che comprendeva "tre reati... reati minori, molteplici DV (violenza domestica)... rapine, tentativi di violazione di domicilio".

"Ha molte cose in ballo, signore", ha detto il giudice a Redden.

L'avvocato di Redden ha detto al giudice che ritiene che il suo cliente possa completare con successo la libertà vigilata.

"Lo apprezzo", ha risposto il giudice, "ma credo che sia giunto il momento di fargli provare qualcos'altro, perché con quel passato non posso proprio farlo".

Pochi secondi dopo, Redden ha gridato "F***k that b*tch!" ed è corso verso il giudice, saltando sul banco e attaccandolo. Redden ha placcato Holthus a terra ed entrambi sono scomparsi dalla visuale della telecamera dietro il banco, come mostra il video.

Mentre gli altri presenti in aula cercavano di trattenerlo, Redden ha urlato "F**k you both!" e ha sferrato diversi pugni.

Il giudice è rimasto a terra per diversi minuti prima di alzarsi, sembrando dire di aver battuto la testa.

"Il giudice Holthus ha riportato alcune ferite e le sue condizioni vengono monitorate", si legge nel comunicato del tribunale.

Anche un maresciallo è stato ferito e portato in un ospedale locale; le sue condizioni sono stabili, ha dichiarato il tribunale.

"Lodiamo gli atti eroici del suo staff, delle forze dell'ordine e di tutti coloro che hanno sottomesso l'imputato", ha dichiarato il tribunale. "Stiamo rivedendo tutti i nostri protocolli e faremo tutto il necessario per proteggere la magistratura, il pubblico e i nostri dipendenti".

La CNN ha contattato l'avvocato di Redden per una dichiarazione sull'aggressione in aula, ma non ha avuto risposta immediata.

Redden è ora accusato di tre capi d'accusa di aggressione a persona protetta e di percosse, secondo i registri del tribunale. L'udienza è prevista per giovedì.

Fonte: edition.cnn.com