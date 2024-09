L'imputato possiede immagini esplicite della propria figlia minorenne.

Durante il secondo giorno del processo ad Avignone, la figlia del principale sospettato, Dominique P., raggiunge il limite: mentre il giudice espone i risultati dell'inchiesta, esce temporaneamente dall'aula di tribunale con gli occhi lucidi.

Un calvario per i figli: nel processo contro un francese che ha ripetutamente drogato e lasciato che altri uomini violentassero sua moglie per un lungo periodo, la figlia della coppia è stata costretta a lasciare l'aula di tribunale in lacrime. Dominique P., il principale sospettato, è stato anche scoperto in possesso di foto esplicite della propria figlia sul suo computer, come ha rivelato il giudice Roger Arata nel leggere i risultati dell'inchiesta.

La figlia, che ha raccontato la sua storia con uno pseudonimo in un libro, ha iniziato a tremare quando sono stati descritti gli eventi e alla fine ha lasciato l'aula in lacrime, accompagnata dai suoi fratelli. Sua madre, Gisele P., 72 anni, che aveva scoperto gli abusi del marito quattro anni prima, è rimasta immobile al suo posto. Dominique P. non ha mostrato alcuna emozione mentre il giudice elencava i crimini presunti in tono piatto.

L'uomo è finito nel mirino della giustizia nel 2020, dopo essere stato beccato a filmare le gonne delle donne in un centro commerciale. Gli investigatori hanno trovato numerose foto e video sul suo computer che mostravano sua moglie apparentemente incosciente mentre veniva violentata da altri uomini.

Possibili aggressori provenivano da vari professioni e fasce d'età

Il imputato ha usato medicinali per rendere incosciente sua moglie. Ha ordinato 450 sonniferi in un anno. In forum online, ha offerto sua moglie per essere violentata ad altri uomini. "Sei come me, ti piace essere l'aggressore", ha scritto in un messaggio. Ha informato gli altri che in questo modo poteva indulge in pratiche sessuali che sua moglie avrebbe normalmente rifiutato.

Gli investigatori hanno identificato 72 possibili aggressori. Di questi, 51 saranno processati, 18 dei quali sono in custodia. L'imputato rischia pene detentive fino a 20 anni. Gli investigatori stimano che ci siano state un totale di 92 violenze sessuali tra il 2011 e il 2020. La maggior parte dei co-imputati ha violentato la donna solo una volta, ma alcuni lo hanno fatto fino a sei volte.

Secondo gli esperti, gli uomini non avevano disturbi mentali, ma sembravano mossi da un senso di potere. Tra gli accusati, l'età variava da 26 a 74 anni e includeva un pompiere, un infermiere, unsecondino e un giornalista.

Dominique P. ha detto agli uomini di non indossare profumi o fumare sigarette per evitare di svegliare sua moglie. Alcuni di loro hanno detto agli investigatori di aver creduto che fosse un gioco erotico tra la coppia. Tuttavia, il principale sospettato afferma che tutti gli uomini sapevano che sua moglie era sotto l'influenza di medicinali e incosciente. "Ognuno di loro aveva la possibilità di andarsene", affermano gli investigatori. Secondo le dichiarazioni di P., solo tre uomini lo hanno fatto, ha dichiarato.

La figlia si batte per le vittime

Gisele P. ha chiesto il divorzio dopo che la verità è venuta alla luce. Il processo dovrebbe durare fino al 20 dicembre. L'imputato sarà interrogato, tra le altre cose, sulla violenza sessuale di persone incapaci. Il processo potrebbe riaccendere il dibattito in Francia sull

