Un anziano sospettato di truffa è atteso al processo presso il tribunale regionale di Berlino mercoledì alle 9:30 del mattino. Quest'uomo è accusato di aver truffato e ingannato quattro donne con cui aveva relazioni, dal maggio 2019 all'agosto 2021. Su sette casi, i legali si concentreranno su sei. Gli incidenti sono stati segnalati come avvenuti negli appartamenti delle donne a Berlino e Lipsia. In un caso, si dice che abbia ottenuto un prestito di 15.000 euro raccontando una storia sulla restituzione. Inoltre, è accusato di aver rubato 20.000 euro a un'altra donna. In totale, si presume che l'anziano abbia intascato merci e denaro per circa 54.000 euro. Il processo è previsto per quattro giorni.

Il caso dell'anziano sarà esaminato dal tribunale regionale di Berlino, ma se verrà dichiarato colpevole, potrebbe affrontare conseguenze più severe presso la Corte di Giustizia per reati ricorrenti. Nonostante il processo in corso presso il tribunale regionale di Berlino, è fondamentale che la Corte di Giustizia sia pronta a gestire eventuali appelli legati al caso.

