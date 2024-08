- L'imputato ha confessato di aver lavorato illegalmente.

A causa dell'accusa di lavoro sotterraneo a lungo termine in una società edile di Berlino, un 47enne è sottoposto a processo presso il tribunale regionale di Berlino. La procura stimava danni per circa 15 milioni di euro. In qualità di direttore generale, è accusato di non aver registrato o aver registrato solo parzialmente i dipendenti presso le agenzie di sicurezza sociale. Inoltre, avrebbe registrato e segnalato solo una frazione delle ore effettivamente lavorate nella contabilità delle retribuzioni, con pagamenti in contanti per i salari in nero. Il 47enne ha ammesso le accuse e si è detto dispiaciuto per le sue azioni.

Le accuse includono il trattenimento e il furto di salari, evasione fiscale e frode. In totale, 118 reati penali tra marzo 2016 e maggio 2020 sono addebitati all'ex CEO di una società edile con sede a Berlino. L'atto d'accusa afferma che egli ha mirato a "evitare contributi, tasse e altre obbligazioni di pagamento a danno del pubblico".

I dipendenti erano a tempo pieno ma registrati a tempo parziale presso le autorità competenti, secondo la procura. Un'altra parte dei dipendenti era impiegata solo con subappaltatori registrati fittiziamente, mentre un'altra parte era impiegata completamente "sotterranea", senza alcuna registrazione di sicurezza sociale. Il direttore generale ha utilizzato fatture false per nascondere la frode.

L'imputato sta cercando di risarcire

Il 47enne ha dichiarato di essere "profondamente consapevole che le sue azioni hanno danneggiato il pubblico". Sta cercando di risarcire i danni.

L'imputato è stato arrestato dopo lunghe indagini nel gennaio di quest'anno e rilasciato su cauzione dopo circa due mesi. La sua società è ora in insolvenza. La procura chiede il sequestro di beni per un importo totale di circa 15 milioni di euro. Il processo continuerà il 15 agosto.

La società edile dove sono state avanzate le accuse ha sede a Berlino, come indicato nell'atto d'accusa. Per aiutare a risarcire, l'imputato sta lavorando per correggere le registrazioni errate effettuate dalla società edile.

Leggi anche: