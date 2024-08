- L'imputato ha anticipato le azioni della misteriosa "Alleanza"

Il gruppo cosiddetto "Reichsbürger", guidato da Heinrich XIII. Principe Reuss, avrebbe apparentemente atteso un'azione globale guidata da un'ipotetica alleanza militare segreta nota come "Alleanza", secondo le dichiarazioni della co-imputata Birgit Malsack-Winkemann. L'ex membro dell'AfD del parlamento tedesco ha affermato martedì presso la Corte d'Appello di Francoforte che il presunto gruppo, soprannominato "Unione Patriottica", non aveva intenzione di eseguire un colpo di stato da soli.

Alleanza Militare Segreta Svelata

Rüdiger von Pescatore, ritenuto il leader dell'ala militare del gruppo, avrebbe rivelato questa "Alleanza" durante un incontro con i complici, descrivendola come un'alleanza militare segreta all'interno delle forze militari attive di diverse nazioni. Secondo il resoconto di von Pescatore, un regime militare di due anni sarebbe entrato in vigore dopo un colpo di stato orchestrato dall'Alleanza. Solo dopo questo "periodo di transizione", il gruppo intorno al Principe Reuss avrebbe dovuto assumere il controllo del governo.

Von Pescatore ha ammesso di avere collegamenti con l'ipotetica "Alleanza". Tuttavia, Malsack-Winkemann ha affermato che non ci sono state discussioni su un colpo di stato all'interno del gruppo. "Non mi aspettavo un colpo di stato al Reichstag", ha spiegato, "ma un'azione globale dell'Alleanza".

Nata a Darmstadt, Malsack-Winkemann ha fatto parte dell'AfD nel parlamento tedesco dal 2017 al 2021 e ha lavorato per molti anni come giudice a Berlino.

Il Processo Epico

Il procuratore generale federale tedesco accusa Malsack-Winkemann, tra gli altri capi d'imputazione, di aver facilitato l'ingresso degli altri imputati nel parlamento tedesco e di aver condotto ricognizioni dell'edificio con il loro aiuto. La 60enne sarebbe un membro del cosiddetto "Consiglio dell'Associazione". Il gruppo avrebbe pianificato una takeover armato del parlamento tedesco per prendere in ostaggio i parlamentari e preparare il terreno per un cambiamento politico.

Attualmente, nove imputati sono accusati di essere membri di un'organizzazione terroristica o di averla sostenuta a Francoforte. In totale, 26 presunti cospiratori dovranno affrontare questo complicato caso in due procedimenti simultanei a Monaco e Stoccarda. Fino al verdetto, gli imputati rimangono presunti innocenti.

Leggi anche: