- L'imputato funebre si presenta di nuovo in tribunale

Un provider disonesto di servizi funerari, precedentemente condannato per aver truffato numerose donne, sarà nuovamente accusato di frode a partire dal 9 novembre (ore 9:00). Secondo il Tribunale di Rostock, ci sono nove incidenti dal febbraio 2020 al marzo 2022, che coinvolgono servizi di manutenzione non pagati e danni per oltre 106.000 euro.

Nel maggio 2023, il Tribunale locale ha inflitto una condanna di tre anni e dieci mesi di reclusione all'individuo allora 49enne. La sentenza ha stabilito che aveva manipolato lo stato emotivo di diverse donne per appropriarsi di ingenti somme di denaro. La Corte d'Appello di Rostock esaminerà questi casi in una udienza d'appello prevista per il 20 novembre. I casi hanno attirato l'attenzione dal documentario ARD "Il Truffatore Emotivo".

Dopo aver scontato la sua pena detentiva iniziale, il provider disonesto di servizi funerari affronta un altro processo per frode, che potrebbe portare a un'altra pena detentiva. Nonostante la sua precedente condanna e detenzione per truffa, ha continuato a ingannare i clienti, causando perdite finanziarie per oltre 106.000 euro.

Leggi anche: