- L'imputato contesta generalmente numerosi presunti reati.

Durante l'udienza preliminare presso il Tribunale Regionale di Mönchengladbach per una serie di incendi dolosi a Mönchengladbach e Viersen, è emerso che l'imputato si assume la responsabilità solo di un piccolo numero di crimini.

L'avvocato difensore Carsten Arts ha sostenuto che la dichiarazione resa alle autorità durante l'interrogatorio non può essere presentata come prova. Il sospetto, di 26 anni, avrebbe apparentemente non compreso appieno i suoi diritti in quel momento, portandolo a confessare tutti i reati in circostanze insolite. La polizia ha annunciato subito dopo l'arresto del sospetto a fine dicembre dell'anno precedente che l'uomo di Mönchengladbach aveva "completamente confessato" ai reati.

Tuttavia, questo è in contrasto con la realtà, ha sottolineato Arts. "Il mio cliente riconosce la responsabilità solo per quattro dei reati contestati." Si tratta specificamente degli attacchi dolosi commessi dopo la morte del suo compagno piromane fino a dicembre 2023, ha precisato l'avvocato fuori dal tribunale. L'accusa contro il 26enne sostiene che egli è responsabile di oltre 40 incendi tra luglio 2022 e dicembre 2023, prevalentemente con l'aiuto di un amico di 24 anni di Viersen, che ha tragicamente posto fine alla sua vita in ottobre 2023.

"Come gesto di solidarietà verso di lui, il mio cliente ha scelto di assumersi la responsabilità di tutti gli incidenti durante l'interrogatorio", ha spiegato Arts. Si è rifiutato di commentare se l'imputato fosse coinvolto negli altri incendi dolosi.

Il 26enne, seduto con la testa bassa e a volte apparentemente distratto, ha ascoltato le accuse. Gli spettatori hanno notato un giovane uomo tranquillo, vestito con un maglione bianco sotto una camicia nera, con i capelli biondi corti e occhiali. Le accuse contro di lui includono incendio doloso e danneggiamento di proprietà.

Si vocifera in ambienti legali che vanità e passione per il fuoco possano aver motivato i reati. Se l'imputato venisse riconosciuto colpevole, potrebbe affrontare diversi anni di carcere. Il processo continuerà per sette giorni fino a novembre, con la prosecuzione dei procedimenti prevista per ottobre.

