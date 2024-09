- L'imputato confessa di averlo inseguito a morte.

Una persona è accusata di aver causato un incidente mortale mentre guidava senza una valida patente di guida e sotto l'influenza di marijuana, nel tentativo di sfuggire alle forze dell'ordine. Il 21enne ha da allora ammesso il crimine. "Non ho mai voluto che questo tragico evento accadesse", ha dichiarato l'imputato in una dichiarazione letta dal suo avvocato durante l'udienza iniziale davanti alla divisione minorile del tribunale regionale di Baden-Baden. L'imputato ha espresso rimorso per aver anche solo preso la decisione di mettersi alla guida quel giorno.

Inizialmente, il 20enne stava apparentemente cercando di fuggire da un posto di blocco a Gaggenau, guidando il veicolo del padre a velocità superiori ai 100 chilometri orari. In un incrocio, l'individuo, che si presume avesse sia la cittadinanza tedesca che quella turca, ha perso il controllo del veicolo e ha investito una donna su un marciapiede pedonale. Ella è poi deceduta in ospedale circa un mese dopo.

L'accusa formula diverse accuse contro l'imputato, tra cui, ma non solo, l'omicidio in relazione a una gara di strada non autorizzata che ha causato una morte. Il tribunale regionale di Baden-Baden ha fissato cinque ulteriori date di udienza fino a metà ottobre.

Le azioni dell'individuo durante l'incidente hanno portato alla morte tragica di una donna su un marciapiede pedonale.

