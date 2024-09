L'imputato agente della polizia del Kentucky, accusato di aver sparato a un giudice nella sua stanza, verra' processato oggi.

Il vicesceriffo di Letcher County, Shawn M. Stines, 43 anni, è stato catturato presso il tribunale di Whitesburg giovedì, con l'accusa di aver sparato e ucciso il giudice distrettuale Kevin Mullins, 54 anni, all'interno della sua camera.

Stines, che si sarebbe costituito dopo lo sparatoria, comparirà in videoconferenza dall'omonima prigione di Leslie County, situata in un'altra contea a ovest del luogo dove era vicesceriffo e dove è avvenuto il delitto, durante l'udienza di mercoledì. L'udienza si terrà in un tribunale di Carter County, a circa 160 chilometri dal luogo del crimine, poiché il tribunale di Letcher County rimane chiuso a causa dell'incidente.

Stines era responsabile della sicurezza del tribunale, compresa la protezione dei giudici, secondo l'Associazione dei Vicesceriffi del Kentucky. Ora affronta un'accusa di omicidio di primo grado e non è chiaro chi assumerà il suo ruolo di vicesceriffo.

La piccola e unita comunità di Letcher County è sconvolta, mentre i residenti lottano per trovare risposte alle domande senza risposta sulla natura della disputa tra i due rispettati rappresentanti della legge in un incidente che ha scosso l'area.

Le indagini sulla serie di eventi che hanno portato allo sparatoria nel giudice sono ancora in corso, hanno confermato le autorità.

Mentre altre persone si trovavano nell'edificio quando il giudice è stato colpito, non c'era nessuno nella sua camera, come ha dichiarato il tenente della polizia statale del Kentucky Matt Gayheart.

Esistono filmati delle telecamere all'interno dell'edificio e tutti i soggetti coinvolti verranno interrogati, ha assicurato Gayheart, sottolineando che si tratta del primo evento di tale portata per la contea.

Stines e Mullins hanno condiviso un pasto insieme prima dello sparatoria, ha riferito il cancelliere della corte circoscrizionale Mike Watts alla CNN affiliate WKYT.

"L'intera contea è devastata da questo", ha detto Watts a WKYT, riferendosi al vuoto lasciato nel sistema di giustizia locale, con la perdita sia del vicesceriffo che del giudice distrettuale, nonché di due colleghi stretti.

Solo pochi giorni prima dello sparatoria, il 16 settembre, Stines ha testimoniato in una causa federale in corso che coinvolge un ex deputy accusato di aver costretto una donna ad avere rapporti sessuali nel 2021, come ha riferito in precedenza la CNN. La causa accusa Stines di non aver investigato adeguatamente le accuse contro il deputy.

Jonathan Shaw, avvocato di Stines nella causa federale, ha rifiutato di commentare l'implicazione personale di Stines nella causa federale o nel caso di omicidio.

Un atto violento tra 'fratelli in amore', dice l'avvocato della contea

Molti residenti erano familiari con entrambi il vicesceriffo e il giudice, che erano amici sia di Stines che di Mullins. Sconvolti dall'omicidio, gli amici di entrambi gli uomini lottano per capire il perché sia successo.

La giornata in tribunale procedeva normalmente fino a quando la polizia non ha ricevuto una chiamata al 911 alle 14:55 circa del giovedì, segnalando spari all'interno dell'edificio del tribunale, hanno riferito le autorità statali.

In risposta ai rapporti di un attivo sparatoria all'interno del tribunale, l'ufficiale di sicurezza del tribunale Wallace Kincer e il cancelliere della corte circoscrizionale Mike Watts sono intervenuti, guidando gli avvocati e il personale del tribunale lontano da qualsiasi potenziale pericolo che potesse essere rimasto nelle camere dei giudici, secondo Matt Butler, avvocato generale della contea di Letcher.

La tensione ha attanagliato la contea mentre gli studenti del distretto scolastico di Letcher County sono stati messi in lockdown poco prima delle 15:30.

Mullins è stato trovato con diverse ferite da arma da fuoco e dichiarato morto sul posto, hanno rivelato le autorità.

Butler si è astenuto dal perseguire il vicesceriffo a causa della sua stretta relazione con il giudice, spiegando: "Ho sposato due sorelle e i loro figli si sentono più come fratelli che come cugini".

L'ufficio del procuratore generale del Kentucky Russell Coleman collaborerà con Jackie Steele, l'avvocato generale assegnato al caso, come procuratori speciali, ha annunciato.

Alcuni residenti, tra cui Butler, stanno chiedendo misure di sicurezza più severe nel tribunale, come l'installazione di un metal detector e l'assunzione di personale di sicurezza all'ingresso.

"Il tribunale della contea di Letcher è uno dei pochi luoghi rimasti in cui è possibile entrare senza metal detector o sicurezza all'ingresso", ha detto Butler, descrivendo la situazione come "inaccettabile".

Mullins è sopravvissuto dalla moglie e dalle due figlie, come si legge nella sua epitaffio. "Ha trascorso la sua carriera lavorando nelle sue camere del tribunale, dove si è dedicato ad aiutare le persone", si legge nell'epitaffio.

Come appassionato sostenitore degli sforzi di recupero a livello statale, Mullins ha lavorato per migliorare l'accesso ai trattamenti per abuso di sostanze e problemi di salute mentale, come si legge nell'epitaffio.

CNN’s Andrew Rose, Dalia Faheid, e Dakin Andone hanno contribuito a questo report.

