L'impulso delle compagnie aeree occidentali a riprendere le operazioni in Cina dopo il Covid è diminuito.

Lo scorso anno, le compagnie aeree internazionali hanno cercato di ripristinare i collegamenti diretti con la Cina, un tempo famosa per l'afflusso di turisti sfarzosi. Alcune hanno addirittura proposto di intensificare i loro orari di volo.

Tuttavia, oggi, l'atmosfera è significativamente cambiata.

Le compagnie aeree occidentali stanno ora riducendo le rotte che avevano riaperto solo un anno fa, con gli analisti del settore che indicano una domanda deludente a causa del rallentamento economico della Cina.

Inoltre, i costi crescenti e le lunghe durate dei voli causati dall'evitamento dello spazio aereo russo da parte delle compagnie aeree occidentali hanno stretto i loro profitti e li ha resi meno competitivi rispetto ai loro omologhi cinesi, che beneficiano di una tradizionale forte preferenza tra i viaggiatori domestici per gli equipaggi che possono comunicare in mandarino.

Aggiungendo a questi problemi, le tensioni geopolitiche hanno attenuato le aspettative per un completo ritorno dei voli tra la Cina e le principali nazioni occidentali, poiché i turisti occidentali cercano principalmente alternative altrove.

Steve Saxon, partner di McKinsey e a capo della loro squadra di ricerca sulla Cina per i viaggi, la logistica e l'infrastruttura, ha osservato che "Le compagnie aeree straniere non hanno ripristinato la capacità internazionale per la Cina tanto rapidamente quanto le compagnie aeree cinesi hanno ripristinato la capacità internazionale dalla Cina".

"Anche prima di raggiungere i livelli pre-Covid, le compagnie aeree straniere stanno ora riducendo la loro capacità di volo perché hanno opportunità più redditizie altrove all'interno dei loro network", ha aggiunto Saxon.

Delta Air Lines (DEL) è tra le compagnie aeree che hanno posticipato i loro piani per riaprire la rotta Los Angeles-Shanghai a causa della "ripresa più lenta della domanda di viaggio nel mercato".

British Airways sospenderà il suo servizio da Londra a Pechino, la capitale cinese, a partire dal 26 ottobre e almeno fino al 20 novembre 2025.

Lo stesso giorno, Virgin Atlantic effettuerà l'ultimo volo da Shanghai a Londra. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che la decisione di sospendere la rotta, in funzione da 25 anni, è stata "difficile". Le compagnie aeree europee sono state le più colpite dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, secondo Saxon.

Impatto dell'invasione russa

Il leader cinese Xi Jinping ha annunciato una "partnership senza limiti" con la Russia solo poche settimane prima dell'invasione su larga scala di febbraio 2022 e ha promesso di condannare le sanzioni e rafforzare i legami con il presidente russo Vladimir Putin. Dal momento dell'invasione, le compagnie aeree cinesi hanno tratto profitto dalle rotte settentrionali più brevi per l'Europa e l'America del Nord, utilizzando lo spazio aereo russo.

Al contrario, le compagnie aeree di altri paesi sono state escluse dallo spazio aereo russo o hanno scelto di evitarlo a causa delle preoccupazioni per la sicurezza.

Saxon ha spiegato che il girovagare, spesso bypassando lo spazio aereo ucraino, può aggiungere fino a tre ore ai tempi di volo tra le città asiatiche ed europee, con un notevole aumento delle spese.

"Un volo di una compagnia aerea europea può costare altri $8.000-$10.000 di carburante per un aumento di due ore del tempo di volo", ha notato Saxon, menzionando i costi più elevati dell'equipaggio e gli aerei aggiuntivi necessari per mantenere il servizio.

Sembra che Virgin Atlantic si stia ritirando per questi motivi. "Le operazioni sono diventate sempre più costose a causa dei tempi di volo prolungati, poiché non siamo in grado di volare sopra la Russia", ha dichiarato la compagnia aerea in una comunicazione precedente a CNN.

La compagnia aerea ha rivelato che ogni volo da Shanghai a Londra richiedeva due ore in più e il volo di ritorno aggiungeva un'ora in più.

Queste circostanze mettono le compagnie aeree straniere in svantaggio. Se presentati con la scelta tra un volo di 10 ore e uno di 12 ore, è ovvio che la maggior parte dei viaggiatori opterà per il viaggio più breve, ha notato Saxon.

Geopolitica in gioco

La maggior parte dei voli da Nord America alla Cina non attraversa lo spazio aereo russo e il girovagare è relativamente irrilevante per le compagnie aeree statunitensi colpite dalle restrizioni dello spazio aereo, secondo Saxon.

Tuttavia, i voli tra gli Stati Uniti e la Cina sono soggetti a accordi bilaterali attentamente negoziati.

A fine marzo, il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha aumentato il numero massimo di voli rotondi che le compagnie aeree cinesi possono effettuare verso e dagli Stati Uniti a 50, rispetto ai 35 del inizio dell'anno.

Tuttavia, questa cifra è ancora una piccola frazione dei più di 150 voli rotondi consentiti da ciascuna parte prima che i controlli fossero imposti all'inizio del 2020 a causa del coronavirus.

I due paesi sono coinvolti in una miriade di dispute, dai semiconduttori avanzati alle controversie nel Mar Cinese Meridionale.

Shukor Yusof, fondatore di Endau Analytics, che monitora l'industria aeronautica, ha dichiarato che le relazioni tra le due più grandi economie del mondo sono "un aspetto cruciale dell'industria aeronautica che non può essere trascurato".

"Stiamo entrando in una fase difficile con la Cina e il mondo occidentale e ci saranno inevitabilmente ripercussioni che non possono essere sottovalutate, poiché l'industria aeronautica è un'industria globale", ha detto Yusof.

Mentre le compagnie aeree potrebbero sperare di basare le loro strategie esclusivamente sulla din

