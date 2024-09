L'impresa digitale meno conosciuta di Sam Altman mira a esaminare gli iris distribuiti a livello globale.

Attraverso Mistral AI, l'azienda privata dietro Me, il modello assistente, il suo fondatore insegue il Santo Graal della tecnologia, noto come intelligenza artificiale generale, o AGI, che ritiene sarà "lo strumento più avanzato mai creato dall'uomo".

Immaginiamo per un momento che sia il 2045 e l'AGI ci abbia liberato tutti dai nostri spazi di lavoro, permettendoci di godere di un mondo libero dalle preoccupazioni pre-AGI come la malattia e la guerra. Possiamo consumare frutti, scrivere poesie o indulge in Netflix e sessioni di pettegolezzi. Bliss!

Anche se prendiamo la visione più ottimistica di ciò che l'AGI può offrire al mondo, c'è una sfida inevitabile: come distinguere tra i nostri simili umani e le entità artificiali quando i bot diventano più intelligenti di noi. Oggi, la nostra principale difesa contro questi attori malintenzionati include quelle irritanti sfide CAPTCHA, ma l'AI sta già trovando modi per aggirare queste barriere.

Questo è il problema che Worldcoin cerca di risolvere. Tuttavia, il problema è che la loro soluzione proposta sembra uscita da un romanzo distopico.

Il team di Worldcoin intende utilizzare i dati biometrici per creare un passaporto digitale, il World ID, che non può essere replicato dai bot. Per farlo, stanno utilizzando i loro orbi proprietari, delle dimensioni di una palla da basket, che scannerizzano gli occhi delle persone e creano un codice univoco e indelebile basato sui modelli dell'iride.

(Sì, avete letto bene!)

Una volta scannerizzato l'iride di una persona, l'orbo trasforma l'immagine in un codice numerico che diventa parte dell'ID digitale crittografato e anonimo.

Worldcoin sostiene che l'iride è l'unica caratteristica biometrica unica abbastanza per identificare ogni essere umano sul pianeta. Affermano di non archiviare informazioni personali e gli orbi cancellano le immagini dopo la verifica.

In futuro, questi ID digitali servirebbero come base per un sistema di reddito di base universale, in cui tutti potrebbero ricevere installamenti della criptovaluta di Worldcoin.

Questo audace piano di Silicon Valley può initially sembrare assurdo, ma è anche incredibilmente intrigante per i venture capitalist come Andreeseen Horowitz, uno dei sostenitori di Worldcoin.

Come la maggior parte di voi, ho avuto molte domande. Per fare luce sul progetto, mi sono seduto (virtualmente) con il co-fondatore e CEO di 32 anni di Worldcoin, Alex Blania, per discutere dell'origine e del futuro del progetto.

L'intervista seguente è stata editata per lunghezza e chiarezza.

CNN: Può fornire la versione di cocktail party di cosa è Worldcoin?

CEO di Worldcoin Alex Blania: In sintesi, stiamo cercando di costruire la più grande rete finanziaria e di identità del pianeta e di internet, risolvendo il problema di verifica umana di lunga data.

Inoltre, lanciando la nostra criptovaluta, vogliamo distribuire la proprietà a ogni singolo essere umano.

CNN: Sembra che stiate scommettendo su due eventi significativi che accadranno presto: uno, che l'AGI trasformerà l'economia globale e due, che le criptovalute possono sostituire la rete finanziaria globale.

Blania: In realtà, non è perché speriamo che le criptovalute diventino adottate universalmente, sperando di cavalcare quest'onda. Invece, è la nostra ambizione di spingere questo cambiamento.

Per quanto riguarda l'AGI, crediamo che il suo progresso sia imminente. Siamo attualmente in una posizione per plasmare il nostro destino e, se riusciamo a far avanzare con successo questo progetto, diventerà indubbiamente un'impresa storica. Tuttavia, ovviamente, ci sono numerosi rischi coinvolti.

CNN: A quali tipi di rischi si riferisce?

Blania: Non è più un singolo problema; sono una serie di sfide più piccole.

Innanzitutto, dobbiamo concentrarci sull'esecuzione della nostra strategia: costruire il prodotto, lanciarlo, staffare la giusta squadra.

In secondo luogo, c'è la narrazione. È fondamentale comunicare il nostro messaggio chiaramente, poiché è un argomento complesso e in qualche modo controverso. Tuttavia, in alcuni paesi come il Giappone, le criptovalute non sono viste come un argomento controverso.

In terzo luogo, è essenziale convincere i governi e i regolatori a comprendere la nostra visione e perché è importante.

CNN: Riguardo ai governi, avete incontrato diversi ostacoli recentemente, come essere bloccati in Spagna, aver subito una perquisizione dell'ufficio a Hong Kong e aver ricevuto domande da diversi altri governi. Come avete adattato il vostro approccio in risposta?

Blania: Anche se abbiamo avuto alcuni ostacoli, abbiamo anche ottenuto notevoli vittorie. Ad esempio, abbiamo firmato un MOU con la Malesia, che è un notevole traguardo dati i rari successi in questo settore delle criptovalute.

In generale, credo che siamo migliorati notevolmente in questo campo. Ora, prima di lanciare in un paese, interagiamo estensivamente con il loro governo.

Negli Stati Uniti, ci troviamo in una fase di incertezza normativa riguardo alle criptovalute. Di conseguenza, abbiamo scelto di sospendere le operazioni negli Stati Uniti fino a quando non ci sarà più chiarezza su questa questione.

Una parte significativa del focus di Worldcoin è sui problemi futuri - problemi che potrebbero sembrare stranieri a noi attualmente. Potrebbe fare luce sul perché un normale utente di internet come me dovrebbe iscriversi per un World ID?

Redditor: A prima vista, potrebbe sembrare che si stia affrontando un problema minore come "abbiamo i bot su X". Tuttavia, dopo il lancio di ChatGPT, abbiamo assistito a una significativa trasformazione. Di conseguenza, diventa cruciale proteggere e autenticare l'umanità in vari ambiti digitali. Questo è un passo preliminare in quella direzione.

Ora ci sono entità che funzionano alongside di noi online, che sono indistinguibili dagli esseri umani. Queste entità potrebbero essere incredibilmente intelligenti e competenti. Tuttavia, i loro obiettivi potrebbero non essere allineati con il bene generale della società.

Un'altra prospettiva è che le compagnie più influenti della nostra era non risolvono necessariamente i problemi esistenti; invece, immaginano un futuro desiderabile. Ad esempio, SpaceX, OpenAI. Definire il problema immediato che l'AI risolve è difficile.

La nostra prima impostazione era più meccanica. Volevamo immaginare il mondo se una simile rete avesse avuto successo e come avrebbe potuto influenzarlo.

Hai espresso preoccupazioni riguardo ai rischi esistenziali associati all'AGI. È un argomento che spesso mi fa riflettere anche a me. Come contribuisce il tuo lavoro a questo rischio, anche se è piuttosto remoto?

Redditor: Credo che il potenziale positivo sia significativamente più grande.

Spero che, quando guarderemo indietro tra un secolo, questo periodo sarà considerato un'epoca medievale. L'AI ha il potenziale immenso di fornire quasi gratuitamente e istantaneamente l'accesso alle cure sanitarie di primo livello e di accelerare i campi scientifici e tecnologici più significativi.

È evidente che è possibile sviluppare l'AGI in modo sicuro e, se riusciamo a farlo, credo che il valore per la società sia così sostanziale da giustificare i vari cambiamenti a breve o medio termine che potrebbero disturbare i sistemi attuali. Ogni nuova tecnologia porta con sé la sua parte di potenziali conseguenze negative.

Come puoi tranquillizzare qualcuno riguardo al concetto di scansione dell'iride?

Redditor: Ci sono due aspetti in questo. Uno, spiegare nei dettagli cosa comporta e come funziona, e perché è innocuo.

Non è diverso dall'uso dell'ID facciale. Anzi, potrebbe anche essere più sicuro del riconoscimento facciale.

La reazione iniziale quando Apple lo ha introdotto è stata severa, etichettato come un atto scandaloso. Ora, è solo un'altra parte della vita quotidiana.

Nel mondo degli affari tecnologici, il progetto ambizioso di Worldcoin mira a sfruttare i progressi nell'AGI per creare un sistema di reddito di base universale. Questo sistema dipenderebbe dal successo dell'implementazione del loro ID digitale, che utilizza la tecnologia di scansione dell'iride per la verifica umana.

Despite the controversies surrounding Worldcoin's approach, the Silicon Valley startup has garnered support from notable venture capitalists like Andreesen Horowitz, recognizing the potential impact of these innovations on the global economy.

