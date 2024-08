L'impresa di Cathy Hummels viene sospesa dalla casa editrice.

Cathy Hummels e suo fratello stavano lavorando a un libro sulla depressione e un editore aveva già svelato la copertina del libro. Purtroppo, il progetto è ora in standby a causa di alcuni problemi riguardanti le credenziali del dottorato del fratello di Hummels. L'avvocato di Hummels, Stefan Ventroni, ha dichiarato che la pubblicazione e il fratello di Hummels, Sebastian Fischer, hanno deciso di non procedere con il progetto insieme. D'altra parte, l'editore Südwest-Verlag, attraverso il loro avvocato Ralph Graef, ha dichiarato di aver risolto il contratto a causa della mancanza di fondamento per la pubblicazione data dalle circostanze attuali.

L'influencer famosa Hummels, che aveva condiviso le sue lotte contro la depressione alcuni anni fa, aveva pianificato di pubblicare un libro intitolato "Fuori dalle ombre - La tua via d'uscita dalla depressione" con suo fratello, un medico. Tuttavia, la copertina rilasciata mostrava il nome di Fischer con un titolo di dottore, anche se in realtà non lo possedeva.

A seguito dei rapporti del giornale "Bild", l'editore ha inizialmente rimosso la copertina che mostrava la pubblicazione prevista del libro. L'editore Südwest-Verlag ha dichiarato all'inizio di luglio di non aver avuto fino ad allora alcun indizio che avrebbe potuto sollevare dubbi sul dottorato incompiuto di Fischer. "Dopo aver effettuato ricerche sui media e aver contattato Fischer, è stato confermato che attualmente non ha un titolo di dottore", ha dichiarato l'editore. La copertina è stata subsequently rimossa dai loro sistemi.

Hummels aveva anche chiamato suo fratello "Dottore" su Instagram. Tuttavia, ha chiarito attraverso un comunicato stampa inviato dal suo avvocato all'inizio di luglio che non si trattava di una rappresentazione intenzionale dei fatti. "Ho chiamato mio fratello 'Dottore' su Instagram nel 2018, poiché ero sotto l'erronea convinzione che ogni medico porta questo titolo", ha dichiarato. Aggiungendo, "Non volevo ingannare nessuno, ma semplicemente ho riconosciuto la sua professione". Hummels ha anche menzionato, "Per molte persone, compreso me, 'dottore' e 'medico' sono stati usati intercambiabilmente come nient'altro che un titolo professionale".

Despite the setbacks, Cathy Hummels and her brother still hope to release a revised version of "Out of the Shadows - Your Way Out of Depression"

