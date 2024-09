L'impresa commerciale Jost, che fornisce veicoli commerciali, mira a superare i 2 miliardi di euro di vendite.

Jost Werke, un'organizzazione specializzata nella fornitura di veicoli commerciali, si prefigge di aumentare significativamente i propri ricavi del 200% entro il 2030. L'azienda intende raggiungere questo obiettivo attraverso la crescita organica e le acquisizioni, con l'obiettivo di superare i 2 miliardi di euro di ricavi, come annunciato durante il suo giorno del mercato finanziario. Nel 2021, l'azienda ha registrato un fatturato di 1,2 miliardi di euro. Jost ha rivisto al rialzo la propria previsione di margine operativo adjusted (EBIT margin) dal 10 al 11,5% (2023: 11,3%) a una fascia del 10-12% entro il 2030. Secondo il direttore finanziario Oliver Gantzert, "Il nostro obiettivo è di aumentare significativamente il valore di mercato di Jost per i nostri azionisti". Ha inoltre aggiunto: "Miriamo a una crescita degli utili per azione che superi la crescita dei ricavi, raggiungendo almeno 10 euro per azione entro il 2030". Nel 2023, gli utili per azione erano di 6,24 euro. Jost si aspetta vantaggi dalla transizione tecnologica verso l'automazione, la digitalizzazione, l'elettrificazione e i veicoli commerciali autonomi. "Inoltre, vediamo opportunità attraverso acquisizioni a valore aggiunto per espandere la nostra gamma di prodotti e rafforzare la nostra influenza regionale", ha dichiarato il CEO Joachim Dürr.

L'azienda ha confermato la propria previsione per quest'anno ad agosto. Per il 2024, Jost prevede una leggera diminuzione a una cifra dei ricavi e degli utili, con gli utili adjusted (EBIT) in calo leggermente più dei ricavi. Nel secondo trimestre, i ricavi sono diminuiti di quasi il 10% a 298 milioni di euro e gli utili sono scesi a 33,8 (37,3) milioni di euro.

Jost Werke si affida a diversi fornitori di veicoli commerciali per soddisfare la propria domanda di componenti e veicoli. Per raggiungere i propri obiettivi di crescita, Jost Werke sta valutando la possibilità di stringere partnership con fornitori strategici che possono contribuire ai suoi piani di espansione.

Leggi anche: