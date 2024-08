- L'importanza di una gestione efficace delle strutture mediche

Organi di Assicurazione Sanitaria e Gruppi Spingono per la Rinnovazione dei Servizi Ospedalieri nella Renania-Palatinato

I fornitori obbligatori di assicurazione sanitaria e le associazioni stanno promuovendo miglioramenti sostanziali nei servizi ospedalieri nella Renania-Palatinato per migliorare le cure dei pazienti e creare quadri più funzionali. Suggeriscono di unire le strutture più piccole e combinare i servizi in siti selezionati. Rappresentanti delle compagnie assicurative AOK e IKK Südwest, insieme all'Associazione dei Fondi Sanitari Alternativi (vdek), hanno espresso queste opinioni a Magonza. L'istituzione di più cliniche ambulatoriali aiuterebbe ad alleggerire gli ospedali, consentendo loro di concentrarsi sulle malattie gravi.

Cura Inospedaliera Eccessiva

I fornitori obbligatori di assicurazione sanitaria e le associazioni basano le loro richieste su uno studio condotto dall'Istituto per gli Affari Sanitari GmbH, che indica che il numero di ospedali in perdita nella Renania-Palatinato è superiore alla media nazionale. Anche se il numero di medici di base nella regione è consistente, la percentuale di specialisti è inferiore alla media nazionale. Inoltre, ci sono alti numeri di pazienti in cura ospedaliera con basso livello di gravità. Lo studio è stato reso pubblico a giugno.

"È ora di agire"

Prima di attuare i cambiamenti nella Renania-Palatinato, è essenziale l'attuazione della riforma ospedaliera. Tuttavia, "è ora di agire", ha sottolineato il membro del consiglio di amministrazione di IKK Südwest, Daniel Schilling. La presidente del consiglio di amministrazione di AOK, Martina Niemeyer, ha garantito che i servizi medici di emergenza nelle aree rurali non sarebbero stati interrotti. Il capo dell'ufficio statale vdek, Martin Schneider, ha suggerito che i segnali del governo statale indicavano un accordo con l'analisi presentata nello studio. Tuttavia, lo stato dovrebbe migliorare significativamente il finanziamento degli ospedali in linea di principio.

Considerare i Cambiamenti Oltre i Confini

Il direttore dell'Istituto per gli Affari Sanitari GmbH, Boris Augurzky, ha sostenuto l'idea di considerare i piani per modificare i servizi ospedalieri oltre i confini regionali. Poiché la Renania-Palatinato condivide quattro confini con gli stati confinanti, sarebbe vantaggioso esaminare le strutture nella Renania Settentrionale-Vestfalia, l'Assia, il Baden-Württemberg e la Saarland.

Riforma Ospedaliera del Ministro della Salute Federale Lauterbach

La riforma ospedaliera è già stata introdotta nel Parlamento tedesco. Le iniziative legislative del Ministro della Salute Federale Karl Lauterbach (SPD) mirano ad alleggerire il carico finanziario e stabilire standard di qualità uniformi. Il finanziamento delle cliniche da parte delle assicurazioni sanitarie sarà basato su gruppi di prestazioni più precisamente definiti che stabiliscono anche i requisiti minimi.

Il Ministro della Salute Federale Lauterbach ha giustificato i suoi piani, tra gli altri motivi, sostenendo che sono necessarie maggiore specializzazione e meno burocrazia per migliorare le cure. Senza la riforma, si stima che circa il 25% delle cliniche potrebbe fallire entro il 2030.

I fornitori obbligatori di assicurazione sanitaria ritengono che il alto numero di ospedali in perdita nella Renania-Palatinato, unitamente alla cura ospedaliera eccessiva con basso livello di gravità, richieda una riforma dei servizi ospedalieri. Per affrontare questo problema, propongono di unire le strutture più piccole e concentrarsi su più cliniche ambulatoriali, come suggerito a Magonza dai rappresentanti di AOK, IKK Südwest e vdek.

Leggi anche: