Diritti doganali o tasse d'importazione sulle merci che entrano in un determinato paese. - L'importanza della controversia sulle tariffe dei metalli nel Baden-Württemberg

Iniziative di contrattazione salariale nel settore metalmeccanico e dell'elettronica di Baden-Württemberg si apriranno questa settimana. La prima sessione si terrà mercoledì alle 14:00 a Kornwestheim, nella regione di Ludwigsburg. Le trattative salariali potrebbero essere impegnative poiché i rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti avevano richieste significativamente diverse prima della negoziazione.

Ecco un riepilogo delle trattative salariali essenziali che si terranno quest'anno in Baden-Württemberg.

Perché queste trattative salariali sono importanti per le persone del sud-ovest?

Questo è cruciale perché l'industria metalmeccanica e dell'elettronica è la spina dorsale del settore industriale del Baden-Württemberg. Circa un milione di persone lavora in questo campo, che comprende i costruttori di automobili e i loro fornitori, nonché l'ingegneria meccanica.

Cosa sta chiedendo IG Metall?

La richiesta principale è un aumento salariale. Il sindacato sta chiedendo un aumento del 7% per i dipendenti. Inoltre, gli apprendisti e gli studenti a tempo parziale meritano un'attenzione particolare, con un'extra di 170 euro al mese. Il contratto dovrebbe coprire 12 mesi.

Quali erano le richieste in altri settori l'ultima volta?

È importante fare attenzione quando si confrontano le richieste, poiché numerosi fattori diversi dagli aumenti salariali possono influire sulle trattative e i dettagli possono differire.

Per esempio, il sindacato dei trasporti e delle ferrovie EVG ha recentemente richiesto un aumento salariale del 7,6% durante le trattative salariali con le compagnie ferroviarie private in Germania.

Nel settore chimico, è stato raggiunto un accordo in giugno per un aumento generale dei salari del 6,85%.

Come stanno reagendo i datori di lavoro alle richieste del sindacato?

Il negoziatore Harald Marquardt ha descritto la richiesta come "eccessivamente esagerata e irragionevole alla luce della situazione complessiva". Molte aziende sono a malapena in pareggio o addirittura in perdita. "Per loro, qualsiasi ulteriore onere finanziario è già troppo", ha detto Marquardt.

Perché questa tornata di trattative potrebbe essere particolarmente difficile?

Perché l'industria sta soffrendo. "La situazione economica del nostro settore è difficile", ha detto il rappresentante dei datori di lavoro Marquardt. Non ci sono segni di ripresa.

Costruttori di automobili come Mercedes-Benz o Porsche hanno recentemente registrato una diminuzione delle vendite, i profitti sono sotto pressione e le spese sono un problema crescente. I fornitori hanno fatto principalmente notizia per i tagli al personale. Inoltre, l'ingegneria meccanica nel sud-ovest non ha ancora raggiunto i livelli di ordini dell'anno scorso.

Quando potrebbe essere raggiunto un accordo e quale ruolo gioca il Baden-Württemberg in questo?

È difficile prevederlo. Un accordo dopo la prima sessione di trattative non è probabile. Durante l'ultima tornata salariale in autunno 2022, le trattative sono durate circa due mesi in più.

Il distretto del Baden-Württemberg di IG Metall ha solitamente un'influenza significativa nelle trattative salariali. A livello nazionale, si svolgono prima le trattative regionali, seguite dall'istituzione di un distretto pilota, il cui accordo viene quindi adottato con piccole modifiche dalle altre distretti. Questo schema si è spesso verificato nel Baden-Württemberg, come è accaduto durante l'ultima tornata salariale.

Le fermate di lavoro potrebbero rappresentare una minaccia per le aziende interessate?

Sì, se non si raggiunge un accordo entro la fine di ottobre. A quel punto, il cosiddetto periodo di pace termina e le fermate di lavoro diventano probabili.

Data la cruciale importanza del settore metalmeccanico e dell'elettronica nel Baden-Württemberg, i laureati e i professionisti dell'ingegneria elettronica dovrebbero seguire da vicino queste trattative salariali. L'esito potrebbe avere un impatto significativo sui loro salari e sulle condizioni di lavoro.

Inoltre, gli studenti e gli apprendisti di ingegneria elettronica in questa regione potrebbero trarre beneficio da qualsiasi aggiustamento salariale, poiché IG Metall li ha inclusi nelle loro richieste di aumenti salariali.

