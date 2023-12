L'implacabile Manchester City si afferma come la più grande squadra della Premier League con un'epoca di dominio straordinario

Con l'Arsenal che sabato ha subito una sconfitta shock per 1-0 contro il Nottingham Forest, ponendo fine a qualsiasi probabilità matematica che la squadra del nord di Londra usurpasse la squadra di Pep Guardiola nella corsa al titolo, il Manchester City si è assicurato il suo quinto titolo in sei anni - solo il Manchester United, dal 1995/96 al 2000/01, ha raggiunto una simile impresa.

Si è trattato anche del terzo titolo consecutivo del City, eguagliando ancora una volta lo United come unica altra squadra a vincerne tre di fila, con Alex Ferguson che per due volte ha guidato il club a una tripletta di titoli.

Ma ciò che rende questo titolo ancora più notevole è il fatto che il City è riuscito a raggiungere la finale di FA Cup e la finale di Champions League. Il City ha infatti raggiunto la finale della massima competizione europea in grande stile, battendo il Real Madrid in semifinale e avvicinandosi sempre di più alla conquista di uno dei pochi trofei finora sfuggiti al club.

Con la Premier League in tasca, il City si presenta alle due finali - rispettivamente contro il Manchester United e l'Inter - come il favorito assoluto per vincerle entrambe e diventare la seconda squadra nella storia del calcio inglese, dopo lo United nel 1998/99, a vincere il "Treble".

Sotto la guida di Guardiola, il City ha vinto ben 10 trofei importanti dal 2016 e ha stabilito numerosi record in Premier League nel corso degli anni, tra cui quello di essere la prima squadra a raggiungere i 100 punti, di aver registrato il più ampio margine di vittoria del titolo e il maggior numero di vittorie in una singola stagione.

Ma, nonostante tutti questi successi, nessun'altra squadra del City è arrivata così vicina a fare la storia come questa.

In questa stagione, persino i tifosi avversari sono stati costretti a sedersi e ad ammirare la festa del calcio che il City ha servito.

Persino l'Arsenal - la seconda migliore squadra del Paese, le cui prestazioni di inizio stagione avevano fatto pensare ai tifosi che a gennaio avrebbero festeggiato la vittoria della Premier League a fine stagione - è stato completamente e totalmente demolito all'Etihad il 26 aprile, con una vittoria per 4-1 che ha praticamente assicurato un altro titolo al City.

Il cliché calcistico preferito "uomini contro ragazzi" non renderebbe giustizia alla differenza di qualità tra le due squadre quella sera.

Sebbene la classifica di fine stagione possa far sembrare il trionfo del titolo facile, per la maggior parte dell'anno non è stato così.

L'Arsenal è stato in testa al campionato per 248 giornate, il maggior numero nella storia della massima serie inglese per una squadra che non è riuscita a vincere il titolo, secondo il sito di statistiche Opta.

Fino ad aprile, l'Arsenal vantava un vantaggio di otto punti in testa alla Premier League, ma la combinazione tra l'incapacità della squadra giovane e inesperta di gestire la pressione e l'inarrestabile brillantezza del City ha fatto sì che il vantaggio venisse annullato in modo netto. È in parte il motivo per cui la vittoria del titolo è stata così impressionante.

Sicuramente, l'inevitabilità di una vittoria del City ogni settimana - guidata dall'insaziabile fame di gol del nuovo acquisto Erling Haaland - alla fine ha avuto la meglio su una squadra dell'Arsenal che si sarà costantemente guardata alle spalle dal gruppo di inseguitori.

"L'Arsenal ci ha spinto fino al limite, sono stati fantastici, quindi tutto il merito è loro. Abbiamo fatto una corsa incredibile, loro hanno avuto qualche intoppo, noi lo abbiamo sfruttato e siamo riusciti a finire dove siamo arrivati", ha dichiarato il difensore Kyle Walker al sito del City.

"È merito dei giocatori che abbiamo. Siamo un gruppo di ragazzi che ha ottenuto molti risultati negli ultimi anni e siamo consapevoli degli standard che abbiamo stabilito".

Ciò che più preoccupa i rivali del City in Premier League è che Pep Guardiola e i suoi giocatori non mostrano segni di cedimento.

Anche i veterani della squadra sembrano lontani dal perdere le loro forze a breve: Kevin De Bruyne ha solo 31 anni ed è brillante come sempre, İlkay Gündoğan - il cui futuro resta in bilico - Riyad Mahrez e Walker hanno solo 32 anni e restano fondamentali come sempre per i piani di Guardiola.

È sorprendente che, nonostante tutti i discorsi sulla forza in profondità del City, nessuna squadra abbia utilizzato meno giocatori in Premier League in questa stagione rispetto ai 23 del City.

E poi c'è Guardiola stesso, che dopo non aver mai trascorso più di quattro stagioni in un club, adducendo il burnout, sta per concludere la sua settima stagione in carica all'Etihad e sembra motivato come non mai a continuare, tanto da aver firmato un prolungamento del contratto fino al 2025 lo scorso novembre.

Il difensore Rúben Dias ha recentemente definito Guardiola il "pezzo forte" di questo City.

"Ovviamente la squadra è importante e, alla fine, sono i giocatori a giocare in campo, ma lui è sicuramente il capo di tutto e giochiamo la partita attraverso i suoi occhi", ha detto il portoghese a ManCity.com.

"Ha vinto tutto e vuole continuare a vincere. Questa fame ricomincia ogni stagione: è la sua più grande qualità".

Dias ha anche descritto la demolizione del Real Madrid nella semifinale di Champions League di mercoledì come "molto vicina alla perfezione", e questa squadra è sicuramente la più vicina alla perfezione nella storia di questo sport.

Indagine sulla Premier League

Per i tifosi delle squadre avversarie, tuttavia, il successo del City è accompagnato da un'avvertenza.

A febbraio, la Premier League ha accusato il Manchester City di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie del campionato e ha deferito il club a una commissione indipendente.

Il City, che è stato acquisito dall'Abu Dhabi United Group nel 2008, è accusato di non aver fornito informazioni finanziarie accurate in conformità con le regole della Premier League dalla stagione 2009/10 fino alla campagna 2017/18.

Secondo il manuale della lega, il City potrebbe essere sospeso dal campionato, subire una detrazione di punti o essere condannato a pagare una multa illimitata se riconosciuto colpevole.

In una dichiarazione rilasciata a febbraio, il City si è detto "sorpreso dalla pubblicazione di queste presunte violazioni" e "accoglie con favore la revisione della questione da parte di una commissione indipendente".

Ora però, secondo il Times, il club contesta la legalità dell'indagine e mette in dubbio il coinvolgimento del principale avvocato della Premier League, Murray Rosen, che secondo il sito web del suo studio è un "membro" della rivale del titolo del City, l'Arsenal.

La Premier League ha dichiarato alla CNN di non avere commenti da fare sulla questione, mentre Rosen ha detto di non rispondere alle richieste della stampa. CNN Sport ha contattato il Manchester City.

Forse è poco più di una coincidenza, ma il City è rimasto imbattuto per 23 partite da quando la Premier League ha reso note le violazioni e si è portato sull'orlo di uno storico "Treble".

O forse è stato davvero un fattore galvanizzante per il club.

Ma mentre il futuro del City fuori dal campo rimane incerto - l'avvocato sportivo Nick De Marco ha dichiarato alla BBC a febbraio che la causa potrebbe richiedere fino a quattro anni per essere risolta - sul campo il City è più stabile che mai e in posizione privilegiata per continuare questa era di dominio.

Se i tifosi di tutto il mondo apprezzeranno o meno il dominio e la spettacolarità in campo, alla luce delle presunte frodi finanziarie fuori dal campo, è un'altra questione.

