- L'impianto di stoccaggio delle batterie si inchioda nelle fiamme, le forze dell'ordine stimano che il danno sia pari a un milione di dollari.

Un incendio in una struttura di stoccaggio di batterie a Höhfröschen, distretto sud-ovest della Renania-Palatinato, è stato probabilmente causa di ingenti perdite finanziarie, secondo le prime valutazioni della polizia. Al loro arrivo martedì sera, i servizi di emergenza hanno scoperto che uno dei cinque magazzini era in fiamme e aveva ceduto, secondo i resoconti della polizia. L'edificio ospitava diversi tipi di batterie, comprese quelle al litio.

Le operazioni di spegnimento e pulizia dovrebbero continuare fino al fine settimana. Al sito, persiste il fumo, come ha rivelato un rappresentante della polizia, a causa delle alte temperature, le batterie potrebbero riprendere fuoco e causare piccoli incendi.

Le indagini sono in corso per determinare l'origine dell'incendio. Non ci sono state segnalazioni di fumo tossico, ha dichiarato un portavoce della polizia. Come precauzione di routine, i vigili del fuoco hanno consigliato ai residenti di chiudere le finestre e le porte, come ha riferito il portavoce della polizia.

La stima dei danni preliminare suggerisce perdite in milioni a causa dell'incendio. Le batterie, in particolare quelle al litio, rappresentano un rischio di riaccensione e di ulteriori danni in milioni.

